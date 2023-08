Fotbalistům Strání skvěle vyšel návrat do divize E. Celek z Uherskohradišťska v prvním mistrovském utkání po postupu z krajského přeboru šesti góly zdemoloval Nový Jičín a na severu Moravy jasně vyhrál 6:0.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v předkole MOL Cupu přestříleli Břeclav 5:3. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Premiéru nového trenéra Martina Ondy hattrickem ozdobil slovenský kanonýr Luboš Miklovič. Trefil se i jeho krajan, stoper Filip Kičin, další branky hostů zaznamenali navrátilec z Uherského Brodu Jan Michalec a kapitán Jan Spáčil.

Gólman Vít Nemrava na úvod sezony udržel čisté konto.

„Výsledek je parádní. Do sezony jsme chtěli vykročit vítězně, což se nám podařilo. Soupeř nás ničím nepřekvapil. My jsme rádi, jak dobře jsme zvládli sobotní výlet, když někteří kluci museli vstávat hodně brzy. Doufám, že nám zápas nesebral moc sil na středeční pohárové a na nedělní divizní utkání,“ uvedl trenér Strání Martin Onda.

Spokojený byl především s úvodní části, kterou hosté ovládli jasně 5:0.

„Soupeře, který v létě prošel obměnou, jsem viděl ve dvou utkáních. Tušili jsem, jak bude hrát. I předpokládaná sestava Nového Jičína se změnila jen drobně. Domácí mě ničím nepřekvapili. Naopak my jsme hráli po většinu první půle tak, jak chceme hrát,“ pochvaloval si Onda.

První poločas byl zcela v režii sebevědomého nováčka. Skóre ve 12. minutě otevřel stoper Kičin, vzápětí se prosadil Michalec. Na 3:0 zvyšoval Spáčil.

Trenéra Ondrůška na Širůchu přepadla nostalgie, Staré Město s Nivnicí prohrálo

Pak přišly chvíle útočníka Mikloviče. Slovenský forvard nejprve proměnil pokutový kop, aby těsně před přestávkou dorazil protivníka pátým gólem.

„I když se vždycky najdou nějaké chyby, pozitiva samozřejmě převažují. Hráli jsme podle mých představ. Snad nám to vydrží co nejdéle,“ přeje si.

Hosté za rozhodnutého stavu ve druhé půli zvolnili, nechali hrát i protivníka, který o přestávce protočil sestavu, prostřídal hráče.

„Nový Jičín hrál trošku jinak, nás výrazné vedení ukolébalo, chvilku jsme se hledali, což se po pětačtyřiceti minutách, ve kterých jsme poctivě pracovali a jezdili po zadku, dalo pochopit. I přesto jsme udrželi čisté konto a přidali šestý gól,“ těší Ondru.

Triumf Strání završil Miklovič, jenž chvíli před koncem zkompletoval hattrick.

Hosté šichtu na severu Moravy zvládli i bez kapitána Silnici a mladíků Macháčika, Havlíka a dlouhodobě zraněného Eliáše. „Snad se brzy uzdraví a budeme mít více variant,“ přeje si zkušený kouč.

Fotbalisté Strání se jasnou výhrou v Novém Jičíně naladili na středeční domácí pohárové utkání proti třetiligovým Rosicím. Utkání na Zelničkách začíná v sedmnáct hodin.

„Musíme dobře zregenerovat a připravit se na středu. Do zápasu půjdeme jako by šlo o soutěžní divizní utkání. Čeká nás výborný soupeř, který bude daleko důraznější a lepší než Nový Jičín, jehož výkon ale nechci rozhodně snižovat, protože v určitých fázích zápasu byl lepší. My jsme ale byli daleko přímočařejší a produktivnější,“ dodal Onda.

Divize E, 2. kolo -

FK NOVÝ JIČÍN – FC STRÁNÍ 0:6 (0:5)

Branky: 32. z penalty, 45. a 87. Luboš Miklovič, 12. Filip Kičin, 14. Jan Michalec, 29. Jan Spáčil. Rozhodčí: Vychodil – Prokůpek, Dobiáš (Samek). Žluté karty: Magdon – Spáčil. Diváci: 100.

Strání: Nemrava – Holík, Kičin, Dekleva, Jahoda (66. O. Čaňo) – Nomilner (89. Mikláš), Řihák, Spáčil, Hruboš, J. Michalec (74. Bartošek) – Miklovič (89. Pavluš). Trenér: Onda.