„Soupeř bude porážku těžce kousat, ale taková je čtvrtá liga. Hodonín má kvalitní mužstvo, hraje se ale na góly a ten jeden jsme dali my. Jsme rádi, že nám to vyšlo v poslední minutě, radost byla obrovská,“ uvedl kouč Strání Igor Gúčik.

Celek z Uherskohradišťska sestřelil lídra soutěže v samotném závěru. Domácí přečkali trvalý tlak soupeře a v poslední možné chvíli udeřili. Po nacvičeném signálu z rohového kopu se parádně do šibenice trefil Lorenc. „Asi jsme si to všechny ty předcházející zápasy šetřili až na Hodonín. Že to vyšlo právě s takto těžkým soupeřem, je o to cennější,“ zářil Gúčik.

Strání udeřilo z jediné vážnější standardní situace po změně stran. Domácí tým se totiž po přestávce pouze bránil.

„I když jsme ve druhém poločase hráli s větrem, zase jsme přestali hrát a přenechali iniciativu soupeři, který byl aktivnější a zatlačil nás. My jsme jenom nakopávali balony dopředu. Moc jsme toho ale neměli,“ přiznává.

Hodonínský tlak s přibývajícími minutami narůstal. „Čtvrt hodiny před koncem jsem tajně doufal alespoň v remízu. Gól v naší síti byl opravdu na spadnutí. Pouze jsme se bránili, jednu čistou šanci zneškodnil Popelka,“ pronesl Gúčik.

První půle byla o poznání vyrovnanější. „Hosté hráli s větrem. My jsme věděli, co od nich čekat, takže jsme to trošku zavřeli a nenechali jim ani píď prostoru. Soupeř se nedostával moc do šancí. Hosté dávali balony za obranu, ale míče jim utíkali do autu nebo k naší brance,“ uvedl kouč Strání.

Zatímco favorit vyslal na gólmana Popelku jednu nebezpečnou střelu, domácí tým zahrozil hned třikrát. Nejprve Michalec vůbec netrefil hodonínskou branku, podruhé mířil brankáři do nohou. Pak se ukázal i Ondřejka, jeho ránu hostující gólman s námahou vyrazil na roh.

Rozuzlení nakonec přinesla až poslední minuta. Šťastnější bylo Strání, které připravilo Hodonínu první porážku sezony a sesadilo ho z čela tabulky. Naproti tomu celek z Uherskohradišťska je už pátý.

Strání se na domácí triumf pokusí navázat i za týden v Přerově.

FC Strání – FK Hodonín 1:0 (0:0)

Branka: 89. Matěj Lorenc

Rozhodčí: Grečmal – Svoboda, Pospíšil (Sedláček)

Žluté karty: V. Čaňo - Dressler

Diváci: 406

Strání: Popelka – Holík, Frühauf, O. Čaňo, V. Čaňo (84. Kolaja) – Michalec (90. Bruštík), Silnica, Ondřejka, Hruboš, Janků (63. Palík) - Lorenc. Trenér: Gúčik.