„Jsem spokojený. Kluci odehráli zápas velmi dobře, utkání odbojovali, odpracovali. Vítězství je zasloužené, klidně jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem,“ míní kouč Strání Jan Kameník. „Na hodně těžkém terénu, který zápas ovlivnil, jsme byli lepším týmem. Drželi jsme balon, lépe jsme kombinovali. Dokázali jsme si vytvořit více brankových příležitostí, dokonce jsme nastřelili tyč, jeden gól nám rozhodčí po nějakém útočném faulu neuznal,“ přidává.

Brumov prohrál posedmé za sebou, gól nedal už tři zápasy. „V sestavě se udělalo dost změn. Nepříznivou sérii jsme chtěl zlomit, ale bohužel to nevyšlo. Šenkeřík se ve třetí minutě dostal do jasné gólové příležitosti, avšak nezužitkoval. Poté domácí hrozili a měli hodně šancí ke vstřelení branky. Také na nich však šlo vidět, že mají deku. Po prvním gólu jsme přestali hrát. Výkon z naší strany nebyl špatný, ale na body to opět nestačilo," smutnil bývalý kapitán Brumova David Juřica.

Domácí tým se poprvé prosadil ve 39. minutě, kdy svůj dobrý výkon povýšil vedoucím gólem Spáčil. Šikovný mladík si naběhl za hostující obranu a svůj únik přesně zakončil.

Strání ve druhé půli uklidnil Čtvrtníček Zkušený stoper se trefil po standardní situaci.

Celek z Uherskohradišťska měl i další velké šance, branku Salaye po centru z levé strany ale neuznal sudí Šimoník kvůli útočnému faulu, další domácí žolík Michalec pak po Jahodově přihrávce mířil do tyče.

Brumov se na těžkém terénu spíše bránil, ale občas taky zahrozil. Hosté velkou šanci zazdili hned v úvodu utkání, pak se při jedné standardce vyznamenal domácí gólman Popelka, který si s nebezpečnou hlavičkou bravurně poradil. „Narazili jsme na houževnatého soupeře, který nám nedal nic zadarmo, ale tvrdě bojoval,“ dodal Kameník.

Jeho tým se za týden představí ve Vsetíně, Brumov míří do Hranic.

Divize E, 9. kolo

FC Strání – FC Brumov 2:0 (1:0)

Branky: 39. Spáčil, 58. Čtvrtníček

Rozhodčí: Šimoník – Gasnárek, Galář (Mudra)

Žluté karty: Hruboš, Salay, Čtvrtníček – Chovančík, Kocourek

Diváci: 120

Strání: Popelka – Jahoda, Čtvrtníček, Gardian, Holík (91. Bruštík) – Spáčil, Horňák Silnica, Leskovjan – Hruboš (69. Palík), Ondřejka (45, Michalec). Trenér: Kameník.

Brumov: Pjajko – Chovanec, Šenkeřík, Chovančík, Naňák, Mokrička, Kocourek, L. Novák, Dmukhovskyi, Kubiš (65. Křivánek), M. Novák (60. Juřica). Trenér: Kolář.