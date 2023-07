Trenéru Martinu Ondovi první soutěžní zápas na lavičce Strání vyšel. Celek z Uherskohradišťska si v předkole celostátního poháru poradil s Břeclaví, rivala z divizní skupiny D přestřílel 5:3 a těší se na souboj s třetiligovými Rosicemi.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v předkole MOL Cupu přestříleli Břeclav 5:3. | Foto: FC Strání

„Je to přední tým MSFL, bude to ještě kvalitnější soupeř, ale o postup se samozřejmě popereme,“ slibuje trenér Strání Martin Onda.

Zkušený kouč bere účast v poháru se vší vážností. „Pokaždé chceme vyhrát, jinak to ani nejde. Víme, že můžeme do města či obce přivést zvučný klub z první nebo druhé ligy. Na druhé straně pohár vždycky stojí strašně moc sil,“ uvědomuje si.

MOL Cup, předkolo -

FC STRÁNÍ – MSK BŘECLAV 5:3 (2:2)

Branky: 53. a 65. Luboš Miklovič, 16. Jan Michalec, 34. Tomáš Vocílka vlastní, 47. Adam Nomilner - 27. Jan Hloch, 29. Martin Malacka, 64. Dominik Ryšavý. Rozhodčí: Štipčák - Gasnárek, Budovič. Diváci: 400.

Žlutý dres Strání v nedělním střetnutí navléklo i pět posil. Kromě brankáře Nemravy si premiéru v novém klubu odbyli také Slováci Kičin, Nomilner a Bartošek, z Uherského Brodu se vrátil Jan Michalec. Na pozici stopera při absencích Hruboše a Silnici zaskočil Gardian, jenž mužstvo vedl dokonce z pozice kapitána.

Vedení klubu chce ještě před startem divize kádr rozšířit a doplnit. „Doufám, že ještě někdo přijde, protože nejsme příliš v komfortní situaci. Někteří hráči jsou zranění, další měli delší pauzu. Je potřeba ještě někoho přivést,“ cítí Onda.

Jeho tým šel s Břeclaví do vedení už v 16. minutě, kdy se prosadil navrátilec Michalec. Hosté ale trefami Hlocha a Malacky výsledek bleskově otočili.

„Od začátku bylo vidět, že jde o soutěžní zápas. Tempo bylo úplně jiné než v přípravě. Břeclav sice hrála dobře, my jsme ale byli směrem dopředu nebezpečnější. Škoda, že jsme pod dojmem brzkého vedení na chvíli polevili a během minuty dostali dvě branky. Naštěstí jsme výsledek do poločasu vyrovnali,“ těší Ondu.

Ve Strání se kopalo osmnáct penalt! Dál jde Bánov, Frühauf už nemá trauma

Strání vlastní gól Vocílka uklidnil. Hned po změně stran totiž Nomilner strhl vedení stranu domácích, kteří už vedení nepustili. Na trefu Mikloviče sice ještě reagoval Ryšavý, další branka slovenského kanonýra už dala domácím jistotu.

„Vyhráli jsme zaslouženě. Byli jsme nebezpeční,“ uvedl Onda.

Zatímco Strání se těší na další pohárový duel, MSK v MOL Cupu končí.

„Mezi šestnáctkami byla hra byla celkem v pořádku, byť prvních dvacet minut byla poměrně neurovnaná. Po obratu z 0:1 na 2:1 to sice pro nás chvíli vypadalo celkem dobře, bohužel jsme do šatny obdrželi branku na 2:2. S pasáží od 25. do 45. minuty jsem byl ale spokojený. Bohužel nám nevyšel vstup do druhé půle ani věci v přechodové fázi. Soupeř naše ztráty ve středu hřiště trestal,“ uvedl břeclavský kouč Vladimír Malár.

Bývalý ligový kanonýr bral duel ve Strání jako generálku na divizní start. „K pohárovému utkání jsme přistoupili zodpovědně, chtěli jsme vyhrát. Hra směrem dopředu měla slušné parametry, ale v defenzivní činnosti máme co zlepšovat,“ ví dobře Malár.

Při generálce na MSFL chyběly emoce. Derby Slovácka se Zlínem skončilo smírem

Jihomoravané dorazili na Zelničky se všemi čtyřmi letními posilami. Zatímco stoper Ryšavý a záložníci Malacka s Knotkem nastoupili od začátku, Grábl kvůli nemoci začal jen mezi náhradníky a do hry se dostal až po změně stran, porážku Břeclavi však neodvrátil.

„Z porážky se musíme poučit,“ říká Malár, který v prvním soutěžním zápase nové sezony postrádal Kristoně a Hermana.