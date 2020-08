Hosté nejen kvůli vyloučení slovenského kouče odjížděli domů hodně otrávení.

„Zřejmě klíčová byla situace za nerozhodného stavu 1:1, kdy střídající Michalec po přihrávce za obranu přehodil domácí brankáře, ale vracející se obránce vykopl balon do bezpečí. Kdybychom výsledek otočili 0:1 na 2:1, tak by nás to ještě víc nakoplo. Následně soupeř vstřelil z penalty za ruku Horňáka druhý gól a bylo to,“ povzdechl si kouč Strání Erik Sameš.

Impulzivní slovenský trenér nebyl spokojený s výkonem mužstva ani rozhodčími, deset minut před koncem byl za vulgární kritiku hlavního rozhodčího i jeho asistenta vyloučen.

Po utkání ve Skašticích ale arbitry neřešil, sportovně hodnotil jenom hru svého mužstva, která hlavně v první půli nebyla podle jeho představ.

„Domácí nás v úvodu střetnutí zatlačili na naši půlku. Byli aktivnější a vypracovali si víc gólových šancí. Několikrát nás podržel gólman Popelka, další příležitosti soupeře skončily vedle. Zato my jsme byli v první půli bezzubí,“ přiznal Sameš.

Skóre otevřel ve 37. minutě Vymětal, který se trefil hlavou po brejkové akci.

„Byla to hrubá taktická chyba, protože inkasované brance předcházel útočný roh. Opakovala se situace z minulého týdne,“ zlobil se Sameš.

Po přestávce se celek z Uherskohradišťska více osmělil a začal rovněž útočit. Střela Salay ani pokus Horňáka ale gólem neskončily. Hostům pomohl až příchod uzdraveného Michalce. Rychlonohý fotbalista se dostal hned do tří zajímavých situací. Jednou z toho byla penalta, další dvě šance zůstaly nevyužity.

„I když Honza naši hru výrazně oživil, momentálně naším největším problémem zůstávají zkažené přihrávky,“ říká Sameš. „Až příliš jednoduše ztrácíme balony a a stojí nás spoustu sil, než si je vezmeme zpět. Vlastními chybami podporujeme soupeře v jeho útočné činnosti a zdarma mu nabízíme gólové šance, které často dokáže potrestat,“ prohlásil Sameš.

Vyrovnání zařídil Palík, který v 63. minutě z penalty srovnal na 1:1. Následně zahrávali pokutový kop i domácí, když Horňák zahrál v šestnáctce rukou a sudí Krondráf podruhé ukázal na bílý puntík. Kanonýr Konečník se nemýlil a zajistil Skašticím tři body.

„Kluci zápas odmakali a vydřeli důležité body,“ raduje se trenér domácích Roman Kolenič. „Soupeř byl fotbalový, kreativní, ale v ofenzivě jalový,“ doplnil.

Co bylo Strání platné, že měli častěji míč na kopačkách, když do pořádné šance je Skaštičtí nepustili.

„Na soupeře jsme se pořádně připravili a díky splněné taktice jsme šli také do vedení. O to větší škoda bylo řady zahozených šancí. V 55. minutě jsme měli vést 3:0 a mělo být po zápase. Opak byl ale pravdou,“ zlobil se Kolenič, který se tak musel po vyrovnání hostů strachovat o body.

„Vyrobili jsme penaltu a začali se bát. Naštěstí i my chvíli na to proměnili desítku a nakonec brali všechny body,“ oddechl si trenér Skaštic, jenž výborný začátek nové sezony nepřeceňuje.

„Za nakopnutí jsme rádi, ale musíme dál s pokorou pracovat. Po třech kolech máme bohužel čtyři zraněné. Ve středu nás od 17.30 hodin čeká Mol Cup s Vyškovem, což je pro nás svátek. Určitě se chceme poprat o postup,“ potvrdil Roman Kolenič.

Strání v celostátním poháru vyzve třetiligovou Kroměříž. Trenér Sameš tentokrát zůstane pouze mezi diváky.

Divize E, 3. kolo -

TJ Skaštice – FC Strání 2:1 (1:0)

Branky: 37. Vymětal, 71. Konečník z penalty - 63. Palík z penalty. Rozhodčí: Krondráf, 345 diváků. Skaštice: Večeřa - Glozyga, Batík, Frýdl (89. Batík), Bubla, Sova (75. Petrúsek), Zavadil (92. Sedlák), Konečník, L. Motal, Menšík (28. Vymětal), T. Motal. Trenér: R. Kolenič.

Strání: Popelka – Jahoda, Čtvrtníček, Gardian (78. O. Čaňo), Holík – Spáčil (57. Michalec), Horňák, Silnica, Palík, Hruboš – Salay (86. Bruštík). Trenér: Sameš.