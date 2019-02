Náročné soustředění si projevilo na výkonu i výsledku. Fotbalisté divizního Strání zakončili týdenní dril v Bánovcích nad Bebravou, kde ve druhém přípravném zápase podlehli domácímu Spartaku 2:3. Branky poražených zaznamenali Palík se střídajícím Bruštíkem.

Fotbalisté divizního Slavičína (v červených dresech) remizovali na Vršavě s juniorkou Zlína 1:1. | Foto: fotbal-slavicin.cz

Trenér Strání Igor Gúčik bral nepříznivý výsledek s rezervou.

„Nic se neděje, stále jsme ve fázi přípravy. Navíc jsme měli v nohách soustředění. Do zápasu jsme šli s cílem hrát fotbal i za cenu porážky,“ uvedl Gúčik.

Bánovce dobře bránili a chytře čekali na chyby soupeře. Domácí vyráželi z kompaktní obrany do brejkových akcí a dvě zaváhání soupeře využili.

„Ani za stavu 0:2 se púro nás nic nezměnilo. Dál jsme hráli to, co jsme si řekli,“ říká Gúčik.

Strání mělo ve zbytku první půle více ze hry a výsledek zásluhou Palíka zkorigovalo. Krátce po změně stran střídající Bruštík na 2:2. Bánovce nakonec byly v zakončení přesnější a vyrovnaný duel rozhodlo.

„Ve druhém poločase jsme prostřídali šest hráčů. Chlapci si vytvořili spoustu šancí, ale na rozdíl od soupeře jsme gól nedali,“ dodal hostující trenér.

Fotbalisté divizního Vsetína ztratili proti juniorce ligového Slovácka poločasové vedení 3:1 a nakonec proti domácím mladíkům na Širůchu ve Starém Městě remizovali 3:3. Výsledek ovlivnila absence několika hostujících hráčů, kteří kvůli nemoci a dalším důvodům zůstali doma. Příležitost tak dostali také ostatní hráči vsetínského kádru.

„Příprava splnila účel. Kluci bojovali a odvedli dobrou práci. První půlka byla z naší strany kvalitní, výkon jsme korunovali třemi brankami. Ve druhém poločas soupeř prostřídal a začal nás přehrávat. Domácí byli lepší a skóre zaslouženě srovnali,“ uznal vsetínský kouč Miroslav Mičega.

Jeho tým další přípravné utkání sehraje v sobotu doma Pod pecníkem proti třetiligovému Valašskému Meziříčí.

Také souboj zlínské juniorky s divizním Slavičínem skončil nerozhodně. Hosté v prvním poločase sice neproměnili penaltu, ale ve druhé půli skóre zásluhou Šťastného srovnali na konečných 1:1.

„Zápasu jsme stejně jako proti Slovácku odehráli ve dvou jedenáctkách s tím, že první půlku odehráli zkušenější kluci a ve druhém poločase šlo na plac dravé mládí. Minule to zvládli a proti Zlínu to opět potvrdili,“ uvedl na klubovém webu kouč Slavičína Petr Slončík.

S prvním poločasem až tolik spokojený nebyl.

„Čekal jsem, že to bude ve větším tempu, více přímočařejší. Naopak tam bylo hodně držení balonu, moc zpětných přihrávek. Celá první půle postrádala jakoby zajímavost, větší dynamiku. Bohužel jsme ke konci poločasu inkasovali po standardní situaci. Tomu se musíme vyvarovat, hodně laciná branka,“ má jasno kouč.

Do druhého poločasu naskočila druhá sestava mladých slavičínských pušek, kteří byli dirigování zkušenými stopery Kalusem s Fojtíkem.

„Naši mladíci dokázali vyrovnat stav zápasu a měli tam i další příležitosti k otočení zápasu. Zvládli to velmi dobře. Šlo vidět, že to není úplně na škodu, aby hráli i pospolu. Ukázali, že dokážou vzít na sebe zodpovědnost i když nehrají vedle zkušených a nemusí na ně spoléhat. Někteří to zvládli výborně,“ dodal na závěr trenér Petr Slončík.

Kouč zlínské juniorky Jan Jelínek s výkonem mužstva spokojený rozhodně nebyl. „Hráli jsme pasivně a hodně nepřesně. Dobře hrající Slavičín nás nutil do chyb. V kritických momentech nás podržel brankář Číž. Chyběla nám šťáva a rychlostní prvky v útoku. Náš výkon byl mdlý, ale nijak dramaticky to neberu. Musíme více pracovat na přímočarosti, finální fázi a proti dobře bránícímu týmu musíme být drzejší,“ ví Jelínek.

Přípravný fotbal

Výsledky:

FK Spartak Bánovce nad Bebravou – FC Strání 3:2 (2:1).

Branky Strání: 18. Palík, 56. Bruštík. Strání: Popelka - Gardian, O. Čaňo, Mimochodek, Holík, Palík, Frühauf, Silnica, Žilák, L. Pilka, Janků (Čubík – V. Čaňo, Gavenda, Ševčík, Bruštík, Beneš), Fastav Zlín U21 – Slavičín 1:1 (1:0),

branka Slavičína: Šťastný. Sestava Slavičína: 1. poločas: Vypušťák – Kocián, T. Švach, Elšík, Mezírka – L. Šebák, Horáček, Školník, P. Švach, Bartoš – Juřica. 2. poločas: Vypušťák – Goňa, Fojtík, Kalus, Salajka – Šťastný, Zvoníček, Šmotek, Zámečník, Staněk – Fojtů. Brumov – Zlín U19 3:5.