Mají za sebou tři týdny poctivé dřiny, ale hrát začali až o víkendu. Fotbalisté divizního Strání úvodní přípravný duel v novém roce zvládli s přehledem. Svěřenci slovenského trenéra Igora Gúčika na umělé trávě v Hlohovci přehráli Trebatice 4:1.

Fotbalisté divizního Strání (ve žlutém) si na umělé trávě v Hlohovci poradili s Trebaticemi. | Foto: www.fcstrani.cz

Brankami se na jednoznačné výhře podíleli Bruštík, Palík, Silnica a Janků. Právě sedmadvacetiletý útočník Slavkova je zatím jedinou novou tváří v kádru Strání.

Zda ale bude elitní okresní kanonýr v divizním týmu na jaře působit, zatím není jisté.

„Začal s námi trénovat. Uvidíme, co bude dál. Zatím je to otevřené, všechno záleží na dohodě klubů a samotného hráče,“ říká kouč Igor Gúčik.

Slovenský kormidelník by ale šikovného forvarda do týmu samozřejmě bral.

„Byl by pro nás přínosem,“ je přesvědčený Gúčik.

Zimní prioritou jedenáctého týmu divize D je příchod útočníka.

„Hledáme, ale zatím marně,“ posteskl si Gúčik, který ale ještě nepanikaří.

„Máme ještě měsíc čas. Doufám, že mužstvo do té doby dáme do kupy,“ věří třiačtyřicetiletý kormidelník.

Kádr Strání zůstal po podzimní části pohromadě. V klubu skončili pouze náhradní gólman Man a Slovák Peter Dudášik.

Zápas s Trebaticemi z různých důvodů vynechali Jan a Libor Pilkovi, Frühauf, Lonec a Beneš. I bez pětice opor si ale celek z Uherskohradišťska se slovenským protivníkem bez problémů poradil.

„Soupeř nás nijak extra zvlášť neprověřil. Na divizní poměry to byl slabší protivník. Alespoň jsme si vyzkoušeli nějaké věci,“ říká Gúčik, který svěřence za výkon a hlavně přístup chválil.

„Na to, že to byl první zápas po dlouhé době a jsme v období, kdy se víc běhá, než hraje, tak to bylo dobré. Do další práce jsme se naladili pozitivně,“ prohlásil.

Úvodní duel ale ukázal ve hře Strání také nedostatky. „Víme, na čem máme pracovat,“ přikyvuje Gúčik.

Divizní celek zahájil neoblíbený zimní dril už osmého ledna.

V úterý se Popelka a spol. připravují v posilovně pod dohledem kondičního trenéra Holíka, ve čtvrtek a v pátek drilují na umělé trávě v Uherském Brodu nebo v Novém Mestě nad Váhom.

„Zatím je to hlavně o kondici,“ říká Gúčik.

K přístupu a tréninkové docházce svěřenců zatím nemá žádné výhrady.

„Až doposud bylo všechno v pořádku,“ přikyvuje.

V další fázi zimní přípravy přejdou hráči Strání na zlepšení síly a rychlosti. Pomoct divizním fotbalistům má i kondiční soustředění ve Staré Turé, kam celek z Uherskohradišťska míří ve čtvrtek. Před jarní části sezony odehraje Strání ještě šest utkání.

„Chceme zapracovat hlavně na ofenzivě. Posunout výkony týmu na vyšší level. Rádi bychom dávali více branek,“ zakončuje povídání třiačtyřicetiletý kouč.



Přípravný fotbal -

OFK Trebatice – FC Strání 1:4 (0:2), hráno na umělé trávě v Hlohovci

Branky Strání: 4. Bruštík, 32. Palík z penalty, 59. Silnica, 69. Janků

FC Strání: Popelka - Gardian, O. Čaňo, Mimochodek, V. Čaňo, Palík, Silnicar, Holík, Gavenda, Janků, Bruštík. Střídali: Kolník, Ševčík.