Vedení oddílu se s někdejším koučem Trenčína i jeho asistentem Ondřejem Machalou rozloučilo před nedělním zápasem s Holicemi.

„Chceme sebe i lidi bavit fotbalem, na který u nás v hojném počtu chodí. Už před domácím zápasem se Bzencem jsme nebyli spokojení nejen s výsledky, ale ani s tím, jak se prezentujeme na hřišti. Cítili jsme, že tým má větší potenciál a kvalitu, než jaké bylo postavení v tabulce. I přes relativně lehký rozjezd jsme po čtyřech kolech měli na kontě jediný bod. Pořád jsme však věřili, že se to nějakým způsobem zlomí, ale nepřicházely branky ani šance,“ vysvětluje předseda klubu FC Strání Antonín Popelka.

Bývalý gólman se tak společně s kolegy z výkonného výboru rozhodl k razantnímu kroku. „Jednat jsme začali v úterý, ale definitivně jisté to bylo až na konci pracovního týdne,“ přiznává.

Poslední tým divize E tak dočasně převzali právě Popelka s bývalým spoluhráčem a parťákem Jaroslavem Gardianem.

„Jde jenom o dočasné řešení. Oba chceme pomoct, klub máme v srdci. Určitě ale nemáme nalajnované, kolik zápasů máme odkoučovat. Necháme tomu volný průběh. Potřebujeme přivést někoho fundovaného, s licencí. Vždyť my dva nemáme ani céčko,“ přiznává s úsměvem.

Najít kvalifikovaného odborníka pro Strání ale není jednoduché. Sázka na dlouholeté mládežnické kouče ze Slovenska nevyšla. Jan Kameník byl dobrou volbou, ale zase má vyšší ambice. Teď to činovníci z Uherskohradišťska potřebují skloubit.

„Nikdo se k nám moc nežene. Jsme daleko od všech větších měst, navíc v kraji moc volných zkušených trenérů není. Chceme ale vybírat pečlivě. Doufám, že seženeme někoho, kdo u nás vydrží několik let. Protože není dobré, když se trenéři pořád střídají,“ ví nejen Popelka.

Strání se přitom může pochlubit výborným zázemím, věrnými fanoušky i slušným kádrem. „Tým má potenciál. Fakt jsou tady dobří fotbalisté, což v minulosti několikrát ukázali,“ říká.

Vedení navíc dotahuje příchod zajímavé posily ze Slovenska. S týmem již trénuje Filip Moďoroši. Třiadvacetiletý rodák z Martina prošel mládeží Žiliny a Dunajské Stredy, naposledy hrál v Oravské Porubě a Fomatu Martin.

„Jeho přestup je trošku složitější, protože v letošním roce už na Slovensku vyměnil dva kluby, ale FAČR nám přislíbil, že v pondělí bude náš,“ uvedl Popelka.

Od nové akvizice si hodně slibuje. „Má velký potenciál. Je to kreativní hráč, rychlé křídlo. Bydlí tady ve Strání, s hráči i prostředím už je sžitý,“ tvrdí šéf klubu.

Moďoroše činovníkům ze Slovácka doporučil jeho manažer, který v minulosti zprostředkoval přestup Dávida Copka nebo sehnal i trenéra Laca. Má na Slovensku hromadu kontaktů, dává nám nějaké typy a my to pak vyhodnocujeme,“ líčí.

Po konci Gardiana na Zelničkách žádný slovenský hráč nepůsobil, nyní se to zase změní. „Myslím, že je to dobře, protože my tady všichni máme takovou horkou poloslovenskou krev,“ dodává Popelka.