„Jsem moc rád, že jsme odčinili předcházející zaváhání a zase odskočili druhým Kozlovicím,“ radoval se trenér Straní Vladimír Beker.

Na Zelničkách nebyl po výprasku ve Bzenci 0:4 rozhodně klid, všichni ale udělali maximum pro to, aby se podobný výsledek na jaře už neopakoval.

„V tréninku jsme poctivě pracovali. Bylo to hlavně o nastavení hlavy, psychice. Situace nebyla jednoduché pro hráče ani nás členy realizačního týmu. Klukům ale musím poděkovat za to, jak komunikovali, byli otevření. Přístup v nedělním zápase byl naprosto v pořádku, všichni do toho dali maximum,“ těší Bekera.

Favoritovi situaci tentokrát stěžoval silný vítr, který kombinačnímu fotbalu vůbec nepřál.

„Počasí v posledních týdnech není dobré. Člověk nemůžeme ani nic pořádně nacvičovat, vítr kazí celý fotbal. Doufám, že už to konečně přestane,“ přeje si.

Podle Bekera ve velikonočním střetnutí místy docházelo až ke kuriózním situacím, když se balon po odpískání faulu odkutálel o pár metrů dál.

„Nechci se na to vymlouvat, protože podmínky byly pro oba týmy stejné, ale v tomto vichru nešlo do míče pořádně kopnout. Nakonec jsme si s tím ale poradili o něco lépe než soupeř,“ míní.

Vedoucímu týmu pomohla poměrně rychlá branka, kterou z penalty vstřelil Miklovič. Sudí Budovič pokutový kop odpískal po faulu na Jana Michalce. „Ještě že máme v sestavě takového střelce, který se nebojí vzít zodpovědnost na sebe. Luboš nebyl v jednoduché situaci, přesto to ustál a dal gól,“ oddechl si Beker.

Pojistku přidal v úvodu druhé půle Jan Michalec, který se dostal před hostujícího obránce a křížnou ranou nahoru k tyči upravil na konečných 2:0.

Domácí zbytek zápasu kontrolovali, soupeře do vážnější šance nepustili. Naopak mohli přidat ještě nějaké branky, kopali spoustu standardních situací, ale gólman Jiskry Pitron již neinkasoval. „Doufám, že jsme si nějaké branky nechali na příště,“ přeje si kouč Strání.

Favoritovi zatrnulo jenom při jedné situaci, kdy po špatné komunikaci brankáře Nemravy se stoperem skončil míč po obranném zákroku na břevnu. Jiné možnosti Rýmařov neměl.

Fotbalisté Strání se tak vrátili zpátky na vítěznou vlnu. Udržet se na ní budou chtít i příští týden, kdy jedou do Vsetína.

„Zůstáváme pokorní, jedeme od začátku. Víme, že nás čeká kvalitní soupeř. Jedeme tam ale vyhrát. Snad to bude více fotbal než boj,“ přeje si.