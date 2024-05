Strání přehrálo poslední Přerov a je tři body od postupu do MSFL

„Máme čtyři pokusy na to, abychom to zvládli, ale rozhodnout chceme už v příštím utkání, aby si na konci sezony více zahráli i méně vytížení hráči,“ říká odhodlaně kouč Strání Vladimír Beker.

Že to celek z Uherskohradišťska zvládne, nikdo nepochybuje. Strání prožívá další mimořádný ročník, pomalu chystá postupové oslavy.

Divize E, 26. kolo -

FC STRÁNÍ – 1. FC VIKTORIE PŘEROV 4:1 (3:0)

Branky: 14. Tomáš Dekleva, 28. Filip Hruboš, 42. Dominik Jahoda, 75. Mario Michalec – 81. Jakub Nezval. Rozhodčí: Ganaj – Lukašík, Kaloč (Volek). Diváci: 330.

„Kluci i fanoušci si to užívají, všechno funguje. Je to nádhera. Snad to vydrží co nejdéle,“ přeje si Beker.

Fotbalisté Strání svoji pohodu demonstrovali hlavně v první půli, kterou ovládli 3:0.

„První poločas byl z naší strany perfektní. Soupeře jsme do ničeho nepustili, sami jsme naopak dali tři krásné góly a zápas rozhodli,“ těší Bekera.

Skóre otevřel ve 14. minutě po precizním rohu Nomilnera hlavou stoper Dekleva.

Druhý gól přidal Hruboš, který se prosadil po hezky sehrané akci Jana Michalce se Švrčkem. Na 3:0 upravil Jahoda. Důrazný forvard se trefil po dlouhém autu Deklevy.

Favorit měl v první půli další možnosti ke skórování, Přerov již ale neinkasoval.

Domácí trenér po změně stran prostřídal sestavu, do hry poslal čerstvé hráče. Jeden z nich, Mario Michalec, čtvrt hodiny před koncem zvýšil na 4:0.

Zimní posila z Uherského Brodu mohla skórovat i víckrát, další šance ale neproměnila.

„Hlavně kvůli lidem byla škoda, že jsme nepřidali ještě další branky, na druhé straně si vážíme i výhry 4:1. Soupeř nebyl slabý. Hrál o záchranu, bojoval,“ oceňuje Beker.

Hosté byli za svoji snahu odměnění až v závěru. Čestný úspěch Viktorie zaznamenal Nezval.

Strání ale utkání zvládlo s naprostým přehledem, poradilo si i bez vykartovaného kanonýra Mikloviče. Na hrotu domácího útoku byl Jahoda, šanci od první minuty dostal i Ondřej Čaňo. Ve středu zálohy hrál velmi slušně.

„Zápas se mu povedl,“ chválí srdcaře Beker. Hezká slova ale zasloužil i zbytek týmu.

„Kluci přistoupili k utkání velice zodpovědně, nic nepodcenili. Není jednoduché hrát doma s posledním, ale zvládli jsme to a teď se začneme chystat na Nové Sady,“ dodal Beker.

Pokud Strání venkovní duel zvládne, začnou oslavy.