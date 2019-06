Na volný přestup přichází známý kanonýr Václav Ondřejka. Jednatřicetiletý útočník se do Strání vrací po čtyřech letech, které prožil v Hulíně. Někdejší ligový střelec měl po sestupu Spartaku nabídku i z Hodonína, nakonec dal ale přednost nabídce Strání, kam to má z Březové, odkud pochází, kousek.

Druhou posilou je Filip Hruboš z Uherského Brodu a třetím nováčkem do party pak Michal Janků ze Slavkova. Nejlepší střelec okresního přeboru Uherskohradišťska to v divizním týmu zkoušel již v zimě, kluby se ale nedohodly, a tak Janků prožil jaro v mateřském oddíle.

V nové sezoně ale bude nosit dres Strání. „Jsme rádi, že se nám kluky podařilo přivést. Slibujeme si od nich zlepšení útoční fázi a hlavně zvýšení produktivity,“ říká předseda klubu FC Strání Libor Nuzík. „Chceme, aby to vypadalo ještě lépe, abychom hráli pohledný fotbal a pohybovali se kolem pátého místa,“ přeje si šéf klubu z Uherskohradišťska.

I když v obci na moravsko-slovenském pomezí panovala s výsledky spokojenost, v nadcházející sezoně chtějí hrát Popelka a spol. ještě výš.

Fotbalisté Strání přivítali reorganizaci čtvrté nejvyšší soutěže a rozdělení divize do tří skupin. „Nyní to pro nás bude trošku lepší. Jsme rádi, že nám odpadly štreky do Humpolce nebo do Havlíčkova Brodu,“ oddechl si nejen Nuzík.

Parta kouče Gúčika v nadcházejícím ročníku stráví na cestách méně času. Soupeři jsou blíž, navíc je jich méně.

Strání bylo zařazeno do skupiny E. Hrát bude třeba se Slavičínem, Brumovem, Skašticemi, Hodonínem nebo Bzencem. „Bude to lepší pro lidi,“ ví Nuzík.

FORTUNA DIVIZE E

Účastníci: FC Brumov, FK Hodonín, FC TVD Slavičín, SK Hranice, FK Kozlovice, FC Strání, TJ Slovan Bzenec, FC Vsetín, FK Nové Sady, 1. HFK Olomouc, FK Šumperk, 1. FC Viktorie Přerov, Tatran Všechovice, TJ Skaštice.