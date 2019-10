Celek z Uherskohradišťska se na tři body pořádně nadřel.

„Bylo to vydřené vítězství,“ přiznává Gúčik.

„Za dva týdny se nás ale nikdo nebude ptát, jaký výkon jsme podali a zda jsme hráli dobře. Pro nás jsou důležité tři body. Chlapcům patří velký dík za to, jak zápas odmakali. Z naší strany to nebyl krásný fotbal, ale všichni si sáhli na dno svých sil. A i když jsme místy víc bránili, než útočili, vyšel nám začátek a brejky, což nakonec rozhodlo,“ prohlásil slovenský kouč.

Domácí měli proti Hranicím výtečný vstup do utkání. Soupeře hned ve 2. minutě načal Michalec, který se hlavou trefil po centru z levé strany Michalec. Po čtvrt hodině z trestného kopu skóroval Lorenc a bylo to 2:0.

Hosté se ale po nepříjemných direktech rychle otřepali a dál útočili. „My jsme se po vstřelených brankách trošku uspokojili a nechali hrát soupeře, který byl od začátku do konce aktivní a chtěl hrát, což se mi líbilo,“ chválí protivníka Gúčik.

Hranice vrátil do utkání Ligač, jenž ve 25. minutě snížil na 2:1. „Kontaktní branka nás zlomila,“ přiznává kouč Strání. „Po obdrženém gólu jsme přestali hrát, kdežto soupeř nás zatlačil a zakončoval snad z každé pozice. Mysleli jsme si, že už to půjde samo a že v klidu přidáme další branky. Bohužel jsme hrou hostů měli značné problémy, ale do výraznějších šancí jsme ho nepouštěli,“ říká Gúčik.

Jeho tým se pořádně nechytal ani po změně stran. „Chtěli jsme hrát něco jiného, ale byli jsme stále pasivní a pouze odkopávali dlouhé balony dopředu,“ štve slovenského trenéra.

Domácí definitivně uklidnil až Michalec, jenž čtvrt hodiny před koncem zakončil svůj únik a zajistil Strání výhru 3:1. Závěr už si domácí pohlídali.

Celek z Uherskohradišťska se v tabulce divize E dostal před Skaštice na šesté místo. Za týden doma hostí vedoucí Hodonín.

Fortuna Divize E, 11. kolo

FC Strání – SK Hranice 3:1 (2:1)

Branky: 2. a 71. Jan Michalec, 17. Matěj Lorenc – 25. Jiří Ligač

Rozhodčí: Rygl – Müller, Kostelník (Lenfeld)

Žluté karty: Ondřejka, Michalec, Frühauf – Vyka, Lasovský, Furmánek

Diváci: 310

Strání: Popelka – Holík, O. Čaňo, Frühauf, V. Čaňo – Michalec (74. Bruštík), Silnica, Ondřejka, Hruboš, Janků (81. Palík) – Lorenc (86. Pavluš). Trenér: Gúčik.

Hranice: Páleník – Bezděk, Kundrát, M. Kuchař, Vyka – D. Kuchař, Šišlák – Furmánek, Heřmánek (46. Šustal), M. Lasovský – Ligač (73. Cagaš) Trenér: Fojtů.