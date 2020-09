Při premiéře na lavičce divizního Strání se výhry nedočkal, první domácí zápas na Zelničkách už ale trenérovi Janu Kameníkovi vyšel. Celek z Uherskohradišťska pod vedením známého kouče přerušil sérii čtyř porážek v řadě, po měsíci konečně urval všechny body a v kabině si pořádně zařval! Popelka a spol. doma na hody zdolali Bzenec 3:0 a v tabulce se posunuli před Nové Sady a HFK Olomouc na deváté místo.

Fotbalisté Strání (ve žlutých dresech) porazili doma na hody Bzenec 3:0. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Na konci první půle a ve druhém poločase to z naší strany nebylo úplně ono. Spokojenost mohla být větší, ale za vítěství jsme rádi. Klukům patří velký dík za to, jak to odpracovali. Doufám, že nás to nakopne k dalším výsledkům,“ přeje si trenér Strání Jan Kameník.