Trenéři Strání posunuli Leskovjana dopředu, na místo ofenzivního záložníka. Horňák se naopak zasunul ze středu pole do obrany.

„Abych byl upřímný, nebyl to úplně náš záměr, protože Vojta měl drobné zdravotní problémy, musel jít dolů. Ondra se toho zhostil výborně,“ raduje se bývalá jednička Strání.

„Mě těší nejen výsledek, ale především předvedená hra. Měli jsme minimálně šest velmi zajímavých příležitostí, hromadu střel na branku. Hostující gólman soupeře držel. Zlomili jsme to ti až díky standardce,“ uvedl Popelka.

Žádná velká oslava se ale na Zelničkách nekonala. „Dneska to můžeme ještě trošku zapít, ale v pondělí začneme zase makat, protože jsme pořád poslední. Ale věřím, že nám výhra psychicky pomůže,“ přeje si Popelka.

„Euforie byla veliká. Triumf jsme si užili nejen my a hráči, ale především diváci, kteří na tuto chvíli dlouho čekali,“ uvedl předseda klubu a nový trenér FC Strání Antonín Popelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.