Favorizovaný celek z Uherskohradišťska zlomil odpor Hanáků až v závěrečné desetiminutovce, kdy se dvakrát prosadil kanonýr Miklovič. Klíčová ale byla vlastní branka domácího Vejvody krátce po změně stran.

„Kluky jsem za výkon i výsledek pochválil. Hrát za tohoto nádherného počasí na tomto stadionu bylo pro ně za odměnu,“ míní Beker.

Divize E, 24. kolo -

HFK OLOMOUC – FC STRÁNÍ 0:3 (0:0)

Branky: 83. a 88. Luboš Miklovič, 48. Roman Vejvoda vlastní. Rozhodčí: Mrázek – Pospíšil, Dedek (Ondračka). Diváci: 131.

Fotbalisté Strání výhru věnovali masérovi Josefu Tesaříkovi. Třiasedmdesátiletému členovi realizačního týmu onemocněla manželka, o kterou se stará. „Aby mohl odjet s týmem na utkání, musí zajistit pečovatelku, která se o ženu postará, bude s ní po dobu jeho nepřítomnosti. Uvnitř mančaftu jsme zorganizovali sbírku, s kluky se složili. Za vybrané peníze pak Jožka může zaplatit ošetřovatelku,“ vysvětluje Beker.

„I v těchto chvílích se ukazuje, že život není jenom o fotbale, ale na světě jsou daleko důležitější věci. Jsem moc rád, že náš tým drží pospolu, je provázaný,“ vyzdvihuje kouč Strání.

Za výkon v prvním poločase ale mužstvo chválit příliš nemohl. „Absolutně nám nevyšel. Byli jsme v křeči,“ přiznává.

Favorit se z toho však po změně stran dostal. Ve složité situaci mu pomohl hlavně vlastní gól soupeře ve 48. minutě.

Po dlouhém autu stopera Deklevy a výborném náběhu dalšího středního obránce Kičina si smolně míč do vlastní brány srazil zkušený Vejvoda. Hanáci museli hru otevřít a v samotném závěru se tak dvakrát prosadil nejlepší střelec celé soutěže Luboš Miklovič.

Slovenský forvard nejprve udeřil po parádní průnikové přihrávce Holíka, pak zužitkoval práci Řiháka ve středu hřiště.

„Jsem rád, že jsme se z toho o půlce oklepali. Kluky nakopla i důrazná domluva. Postupně z nich spadla nervozita, hráli jsme svoji hru. Začali jsme si věřit, být důraznější, na konci jsme chodili hodně do brejků,“ líčí.

Olomouc za bezbrankového stavu spoléhala na rychlé kontry a standardní situace. „Byli jsme na to nachystaní. Věděli jsme, v čem je soupeř nejvíce nebezpečný. Podařilo se nám je vždycky zbrzdit,“ pochvaloval si Beker.

Jeho protějšek Petr Večeř ale vůbec spokojený nebyl.

„Všichni víme, jak Strání hraje. Vždycky po zisku následuje dlouhý míč nahoru, kde se to odrazí buď do autu nebo na roh. Odtud to pak letí na bránu. Tohle hrají pořád dokola. To jsme věděli, ale dnes to bylo z jejich strany až extrémní. To jsem opravdu nečekal. V té jejich hře opravdu nebyla žádná mezihra. Mohou si to ale dovolit, protože na tento způsob hry mají dobře poskládaný tým," popisoval po zápase zklamaný holický trenér.

Holičtí tak prohráli podruhé v řadě a z posledních čtyř zápasů si připsali jen jediný bod za remízu s Holešovem. V tabulce už tak spadli na dvanáctou příčku s pouhým čtyřbodovým náskokem na poslední Přerov a jen dvoubodovým na předposlední Skaštice. Stále přeskočit je ještě mohou i čtrnácté Všechovice, které čeká dohrávka a dohromady pak mají dva zápasy k dobru.

„Jsme tam namočení stejně, jako nějakých dalších šest manšaftů. Holt to tak asi pojede až do posledního kola. Teď jedeme do Nového Jičína a doma budeme mít Šternberk, tyto zápasy budou dost klíčové. Musíme prostě zmobilizovat co nejvíce sil a urvat to. Spíše než o fotbalu to teď bude o bojovnosti a morálu," uzavřel Večeř.

Fotbalisté Strání se za týden představí ve Šternberku.