Čestný úspěch hostů v poslední minutě zaznamenal Filip Durec.

„Prohrát jsme nemuseli, protože jsme si ve druhém poločase vypracovali dvě slušné příležitosti ke skórování. I když v první půli chytil Tonda Popelka tři čisté šance soupeře, byl to remízový zápas,“ uvedl kouč Strání Igor Gúčik.

Jeho tým v úvodní části hlavně díky zkušenému gólmanovi přečkal tutovky protivníka, sám ale příliš nebezpečný nebyl. „Mohli jsme prohrávat 0:3,“ ví Gúčik.

Druhá půle byla vyrovnaná, bezbrankový stav vydržel až do 68. minuty. Pak ale hosté po zbytečném rohovém kopu nepokryli Pošustu, který zcela osamocený pohodlně hlavičkoval do odkryté branky. „Byl to zlomový moment utkání,“ je přesvědčený trenér Strání.

Celek z Uherskohradišťska mohl litovat střely Holíka, která se chvíli předtím otřela o tyč. Hned z protiútoku pak hosté inkasovali. Vzápětí Nové Sady udeřili podruhé. Brejkovou akci přesně zakončil Šuba.

Následně se ve vyložené pozici ocitl Ondřej Čaň, ale netrefil prázdnou branku. Kontaktní branka Strání přišla pozdě. Porážku v poslední minutě zmírnil Durec. Na vyrovnání už hosté neměli čas. „Je to škoda. Měli jsme na to, abych v Nových Sadech bodovali,“ cítí Gúčik.

„Soupeř byl na moje gusto až moc agresivní. Rozhodčí však tvrdou hru domácích toleroval a hraniční zákroky pouštěl,“ dodal Gúčik, který na Hané postrádal stopera Lorence i Koníčka, který v klubu skončil. Mimochodek nastoupil až na posledních deset minut.

Fotbalisté Strání v posledním domácím zápase letošní sezony vyzvou jistého vítěze z Blanska. Utkání 28. kola se hraje na Zelničkách už v pátek.

FK Nové Sady – FC Strání 2:1 (0:0)

Branky: 68. Pavel Pošusta, 73. Jan Šuba - 90. Filip Durec

Rozhodčí: Ham – Žurovec, Broskevič (Volf)

Žluté karty: Ždánský – Holík, Bruštík, Durec, Palík

Diváci: 130

Strání: Popelka – O. Čaňo, Gardian, Palík (81. Mimochodek), V. Čaňo - Holík, Durec, Silnica, Fruhauf - Michalec, Bruštík (81. Kolaja)