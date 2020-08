Slavičín se ale na Zelničkách pořádně nadřel.

„Věděli jsme, že to tady nebude jednoduché. Diváci i domácí prostředí hráli ve prospěch soupeře. Strání má kvalitu na míči, my jsme ale věděli, jak se na něho nachystat. Věci soupeře jsme dokázali vychytat, akorát nejsem spokojený s přechodem a řešením finální fáze. Náznaky tam byly, ale nedotáhli jsme je do konce. Naštěstí se nám ve druhé půlce podařilo dát dva góly a vyhráli jsme,“ zhodnotil rušný duel kouč vítězů Petr Slončík.

Jeho protějšek po domácí porážce spokojený nebyl. Od některých fanoušků si dokonce musel vyslechnout i nadávky.

„Mrzí mě, že místo toho, aby nás příznivci podpořili, tak nám ještě spílají,“ kroutil hlavou.

Svěřenců se i po první letošní ztrátě zastal.

„Za druhý poločas a hlavně za závěrečnou třicetiminutovku jsme si gól zasloužili,“ míní kouč Strání, který na rozdíl od některých fandů ocenil také kvality protivníka.

„Slavičín je mužstvo, které hrálo třetí ligu a v divizi patří k nejlepším mužstvům. Ve svém středu má rozdílové hráče. Školník i Švach mají něco odehráno, jsou to jejich klíčové persony,“ vyzdvihl slavičínské středopolaře.

Hosté na stadionu krajského rivala zahrozili už v první půli. Školník ale pálil ve slibné pozici mimo a podobně po Salajkově centru mířil Juřica.

„V prvním poločase byl soupeř lepší, vypracoval si dvě vyložené situace. Nám se nedařila finální fáze ani přechod ze střední do útočné zóny. Kromě šance Hruboše jsme nebyli vůbec nebezpeční,“ ví Sameš.

Fotbalisté Strání sice ve druhém poločase zvýšilo svoji aktivitu směrem dopředu, paradoxně ale po nedůslednosti obránců inkasovalo gól. Centr krajního beka Goni po autu skončil až u Juřici, který se obtočil kolem obránce a prudkou ranou překonal Popelku.

Obdržená branka domácí tým přibrzdila. Hráči Slavičína se naopak zklidnili a dál poctivě bránili.

„My jsme za stavu 0:1 přidali na aktivitě. Soupeře, který hru maximálně zjednodušil, jsme zatlačili a měli pár slibných možností, ale dneska nám asi nebylo souzené dát gól,“ posteskl si Sameš.

Strání na vyrovnání nedosáhlo, v poslední minutě zlomil odpor soupeře druhým gólem Juřica, kterého parádně našel mazák Švach.

Za stavu 0:2 bylo hotovo. „Utkání mělo svoji kvalitu, nám se na rozdíl do domácích podařilo vstřelit branky,“ uvedl Slončík.

Jeho tým vstup do nové sezony zvládl. Po výhrách nad Valašským Meziříčím a ve Strání má na svém kontě šest bodů a nyní díky nejlepšímu skóre vládne své divizní skupině.

„Po té dlouhé pauze nikdo nevěděl, jak to bude. Výsledky se houpají na obě strany. My se do toho snažíme postupně dostat. Víme, že dokážeme hrát aktivněji. Asi ještě bude chvilku trvat, než si to sedne,“ pronesl kouč Slavičína.

Švacha a spol. nyní čeká derby s Brumovem. Strání jede do Skaštic. „Doufám, že když nedokážeme získat body doma, tak je přivezme alespoň zvenku,“ přeje si Sameš.

Divize E, 2. kolo -

FC Strání – FC TVD Slavičín 0:2 (0:0)

Branky: 65. a 90. Vlastimil Juřica

Rozhodčí: Koláček – Novák, Vlk (Bábíček)

Žluté karty: Čtvrtníček, Gardian, Holík, Horňák – Švach, Goňa, Školní

Diváci: 420

Strání: Popelka – Jahoda, Čtvrtníček, Gardian, Holík – Spáčil (71. Bruštík), Silnica, Horňák, Palík (62. O. Čaňo), Hruboš (71. Kolaja) – Salay (46. Lorenc). Trenér: Sameš.

Slavičín: Jelínek – Goňa, Kocián, Škubník, Mezírka - Rožek (82. Šebák), Kalus (88. Horáček), Školník, Švach, Salajka – Juřica (90.+2. Žůrek). Trenér: Slončík.