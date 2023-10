Odmítají kritiku, nelíbí se jim pozápasová slova přerovského trenéra Davida Chudy, který v článku pro Deník kritizoval přístup soupeře Strání. Celek z Uherskohradišťska odmítl odložení sobotního střetnutí 11. kola divize E na základě jednoho telefonického hovoru.

Trenér fotbalistů divizního Strání Martin Onda při zápase s Kozlovicemi. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Chceme jenom uvést situaci na pravou míru, nabídnout svůj pohled na věc," říká trenér FC Strání Martin Onda.

Vše odstartoval telefonát ve čtvrtek večer, kdy trenér přerovského klubu zavolal kouči Ondovi s prosbou o odložení sobotního střetnutí. „Dvanáct z osmnácti hráčů kádru mělo v týdnu zdravotní problém. Pokoušel jsem se situaci vyřešit lidsky a utkání přeložit. My jsme soupeřům z Nového Jičína i Bzence vyšli vstříc, Strání žádost zamítlo,“ uvedl trenér Viktorie David Chuda.

Onda byl obeznámen ze situací v táboře soupeře pouze na základě večerního telefonátu dva dny před utkáním.

„Já sám přece nemohu přeložit utkání, bez vědomí svých 18 hráčů a vedení klubu, pouze na základě jednoho večerního telefonátu dva dny před utkáním, na nějaký jiný termín. Museli bychom zřejmě zápas odehrát v týdnu se začátkem třeba 14.30 a to by znamenalo, že by si hráči museli požádat o volno v zaměstnání. Volných termínů v tomto ročním období už moc není, navíc si někteří naši hráči budou plnit reprezentační povinnosti v regionální reprezentaci. Takže bychom to, v nějakém jiném termínu, ani třeba nedali dohromady, " vysvětluje kouč Strání.

Trenér Přerova pak Ondovi oznámil, že se obrátí na Řídící komisi pro Moravu, což také udělal.

„Je pravda, že nás činovníci z Přerova kontaktovali. Ptali se na možnost odložení utkání. To ale jde jenom po vzájemné dohodě klubů nebo po nařízení hygieny, jinak ne," upozorňuje sekretář Řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Přerov chtěl proti Strání odklad. Poznámky trenéra nebyly na místě, stěžoval si

„Pokud by nám svaz nařídil odložení, akceptovali bychom to," tvrdí Onda.

Vedení divizního lídra v pátek čekalo na další telefonát, zprávu ohledně víkendového střetnutí, definitivního verdiktu. Marně.

„Všechno najednou utichlo, už nás nikdo nekontaktoval, neinformoval, a i když mi bylo ve čtvrtek trenérem sděleno, že většina týmu má nějakou virózu, kterou v kabině rozšířili jejich regionální reprezentanti, nikdo ani nedoložil lékařskou zprávu o zdravotním stavu hráčů a tak jsme se v pátek normálně chystali na zápas." líčí Onda.

Podle bývalého kouče Napajedel či Uherského Brodu bylo v domácím zápise 14 z 18 hráčů z minulého týdne. A Kudlička chyběl proto, že se zranil už v Holešově.

„Nevím, jak moc byli domácí hráč nemocní nebo zranění, ale pokud museli hrát pod prášky, měli by se nad tím zamyslet spíše Ti, kteří je na hřiště poslali. Měli by si vyřešit mezi sebou, jestli udělali vše proto, aby nastoupili pouze zdraví hráči nebo se utkání dle platných pravidel odložilo. Odehrání utkání v řádném termínu přece nebyla naše chyba," má jasno Onda.

Kouči Přerova Chudovi se nelíbilo ani chování hostující lavičky.

„Ať si o tom každý udělá obrázek sám. Poznámky trenéra Strání opravdu nebyly na místě,“ prohlásil.

Dvě penalty, červená pro soupeře. Strání v dlouhé přesilovce přehrálo Přerov

Onda slova kolegy nechápe. „Všichni, co byli na stadionu viděli, v jaké atmosféře se utkání hrálo, jak se na nás a rozhodčí z domácí lavičky pokřikovalo. Škoda, že záznam na internetu je z nějakého důvodu bez zvuku. Lidé by všechno dobře slyšeli, stejně jako ti, kteří na utkání byli přítomni." pronesl.

Celá záležitost jej mrzí. „Opravdu nevím, jak moc byl zdravotní stav domácích hráčů vážný, za mě se to ale dalo řešit jinak a ne přes noviny. Pokud měli přerovští fotbalisté tak závažné problémy, měli jít k lékaři, který by jim vystavil papír, se kterým mohli operovat na svazu. Ale po jednom zavolání přece nemůžeme odkládat zápasy. Chápu postoj Řídící komise pro Moravu, která utkání odložit nenařídila, protože zřejmě nebylo na základě čeho," dodává.

Vedoucí tým čtvrté nejvyšší soutěž nakonec v Přerově zvítězil jasně 4:0 a upevnil si pozici v čele tabulky.

Hostům k dalším třem bodům pomohlo vyloučení domácího Javory hned v 8. minutě. Celek z Uherskohradišťska dlouhou přesilovku využil. I když Michalec v úvodu střetnutí zahodil penaltu, kanonýr Miklovič druhý pokutový kop proměnil, další branky vítězů zaznamenali stoper Kičin, Hruboš a Jahoda.