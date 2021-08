Čekání na první letošní výhru se nepříjemně protahuje. Fotbalisté Strání nezvládli ani domácí duel se Bzencem, kterému v 5. kole podlehli 0:1 a v tabulce divize E jsou s jediným bodem a dvěma vstřelenými brankami poslední.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) doma neuspěli ani se Bzencem. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Máme za sebou už čtyři kola. Každý sleduje tabulku, ví, že se hraje na výsledky. Očekávání veřejnosti i vedení klubu jsou vyšší. Podmínky pro práci máme ideální, takže se nemáme na co vymlouvat. Zodpovědnost beru na sebe. Vím, že do našeho fotbalu musíme přinést něco navíc, co nám přinese lepší výsledky a hlavně body,“ uvedl trenér Strání Erik Laco.