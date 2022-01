I když celku z Uherskohradišťska na Myjavě scházelo pět hráčů, dokázali se hosté s absencemi Horňáka, Silnice, Palíka, Jahody a Bartoška vypořádat a přednímu týmu třetí slovenské ligy byl rovnocenným protivníkem.

Přípravný fotbal -

SK Spartak Myjava – FC Strání 3:1 (2:1). Branky: 3. Erik Pecha, 38. Dominik Martišiak z penalty, 85. Tomáš Mareš – 14. Filip Hruboš

Premiéru v hostujícím dresu si odbyli i Roman Bobčík s Matúšem, jenž budou na jaře ve Strání působit.

„Na to, že to byl náš první zápas, musím kluky pochválit. Po taktické i fyzické stránce to zvládli velmi dobře. Díky kvalitnímu soupeři jsme si vyzkoušeli práci v defenzivě i v útoku,“ pochvaloval si Bútora.

Spartak, jenž ještě v roce 2017 hrál nejvyšší slovenskou soutěž, poslal do vedení hned ve 3. minutě Pecha. Za hosty brzy srovnal Hruboš.

Myjava si však ještě do přestávky vzala vedení zpět, když se z penalty trefil Martišiak.

I druhá půle byla vyrovnaná. Strání hrálo slušně, dostávalo se do šancí. Vyrovnání měl dvakrát na kopačce Hruboš, ani v jedné ze svých šancí ale neuspěl.

Domácí byli efektivnější, v zakončení přesnější. Na konečných 3:1 upravil střídající Tomáš Mareš.

Fotbalisté Strání čeká v dalším týdnu několik tréninků, v pátek večer se pak představí v Luhačovicích, kde od devatenácti hodin vyzvou domácího účastníka krajského přeboru.