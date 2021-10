Vedení Strání s trestem počítalo, byť se jediným viníkem necítí. „Samozřejmě se, za celé vedení i klub, ohrazujeme tím, že bychom tady nebo kdekoliv jinde tolerovali fyzické napadání jakéhokoliv člověka, který je účastníkem nebo fanouškem fotbalového zápasu. Vždy budeme dělat maximum pro to, abychom jakémukoliv fyzickému napadení předešli!“ uvedl v prohlášení předseda FC Strání a dočasný hlavní trenér Antonín Popelka.

„Za celý klub si ale myslíme a věříme, že jsme, v daný moment, udělali maximum pro to, aby aktéři utkání odešli v pořádku do kabin. Do budoucna nad rámec pořadatelské služby zajistíme i kovové překážky, které zabrání případnému střetu aktérů s fanoušky před vchodem do kabin,“ pokrčuje.

K incidentu došlo po utkání 12. kola divize E, při odchodu hráčů, členů realizačních týmů a rozhodčích z hrací plochy do šaten.

Podle zástupců hostujícího Přerova ovšem nezůstalo jen u urážek či pivní spršky, rozdávaly se i údery pěstí.

Jako první to měl schytal trenér Viktorie David Rojka. „Fanoušci se na mě začali sápat. Ochranka jim bránila, ale jeden člověk mě pěstí trefil do břicha. Byla to celkem rána, fakt jsem to nečekal. Pak se to tam začalo pošťuchovat, naštěstí jsme to nějak ukočírovali a dostali se do šaten,“ popsal kouč. „Schválně jsem čekal, až se to malinko uklidní. Rozhodčí mi ale říkali, ať už jdu, že půjdou po mně,“ dodal pro Deník.

Po Rojkovi se do kabin chtěli dostat také rozhodčí. Dle zprávy o utkání byl hlavní Fabeš s asistentem Krondráfem politi pivem. Jan Krondráf měl poté zezadu inkasovat pěstí úder do hlavy.

Zklidnit vyhrocenou situaci tak musela dokonce policie. Tu je delegát zápasu povinen volat pokaždé, když dojde například k napadení rozhodčího.

„Jsme rádi, že náš mladý kameraman nezahálel a natočil vše až po odchod rozhodčích do útrob stadionu. Je vidět, že odchod je problematický, ale není zde vidět žádný úder do vaší osoby ani do osoby pana asistenta Krondráfa. Jediným oficiálním úderem, je úder vašeho mladého gólmana do obličeje našeho 68-letého pořadatele, kterému ještě předcházelo ironické a posměšné posílání „hubiček“ na naše fanoušky,“ uvedl Popelka.

Ten veřejně přiznal polití asistenta rozhodčího pivem. „To plně přijímáme a bereme za to veškerou zodpovědnost. Jak víme, bohužel se to stává i v ligových utkáních,“ připomíná.

Na Zelničkách naposledy k podobnému incidentu došlo při pohárovém utkání se Štítnou nad Vláří v roce 2013, kdy kolem rozhodčích po čtyřech neuznaných brankách, proletěla popelnice. Od té doby byl na moravsko-slovenském pomezí klid.

„Určitě neskrýváme, že máme horkou krev, ale do varu nám ji přivede pouze chování, podobné tomu, které zde předvedli zástupci přerovské Viktorie. Umíme přijmout porážku, i s pohledem na tabulku je vidět, že jsme se to měli letos kde naučit. A pokud vidíme, že je soupeř lepší a hraje dle pravidel fair play, v tom případě nezbývá než mu podat ruku a pogratulovat a popřát šťastnou cestu domů,“ uvedl.

„Jsem ale hrdý na naši fanouškovskou základnu, která nás podporuje a nenechá si líbit, když se nás někdo snaží obelstít nekalými praktikami,“ dodává Popelka.