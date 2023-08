Kdyby v závěru neinkasoval, byl by za hrdinu a na Širůchu by se jeho ne zrovna obvyklé…

„Bohužel nám v šestnáctce soupeře chyběl větší důraz, balon jsme tam nedotlačili. Po třetí brance mohlo být hotovo. Bohužel po vyloučení už to jsme v závěrečné půlhodině měli složité a na body nedosáhli,“ posteskl si Onda.

Zkušený kouč si i po sobotním zápase v Rýmařově rýpl do rozhodčích. S jejich výkonem nebyl znovu spokojený.

„Už se opakuji, ale některé věci mi přijdou legrační. Snad nikdy jsem neviděl, aby hlavní rozhodčí pískal jenom podle toho, co mu zkušenější kolega řekne do vysílačky. Všechny pokyny šly od nás z lavičky dobře slyšet. Za nás tam hlavní rozhodčí ani nemusel být. Kdyby mu vypadl přístroj z ucha, možná jsme hráli i 120 minut,“ říká Onda.

Hostům vadil hlavně neodpískaný útočný faul na obránce před pokutovým kopem na konci první půle a také ruka v šestnáctce soupeře.

„Vyloučení bylo zbytečné, na druhé straně chápu emoce a frustraci hráčů. Škoda, že Spáčil potrestal sebe i celý tým,“ štve Ondu.

Dres Strání poprvé navlékl i Jiří Švrček. Dvaadvacetiletá posila z Uherského Brodu odehrála závěrečnou půlhodinu, porážku ale stejně jako další náhradníci neodvrátila.

Naopak Jiskře nové tváře pomohly k první výhře. Návrat ohlásil obránce Kamil Kocúr, ze Slovenska dorazil brankář Vojtěch Pitron. Jedná se o odchovance olomoucké Sigmy, který naposledy působil ve Fiľakovu.

Rýmařov otevřel skóre již v 7. minutě. Ze vzdálenosti třiceti metrů napřáhl ke střele Michal Furik. Míč zaplaval přesně do šibenice a Nemrava se proti ní natahoval marně – 1:0. Strání však hned po výkopu srovnalo. Po vhazování se míč ve vápně odrazil k Miklovičovi, který zblízka nedal Pitronovi šanci zakročit.

O chvíli později Křepelka průnikovou přihrávkou uvolnil Čikla, který si míč navedl ke střele, trefil však pouze boční síť. Naopak znovu udeřili hosté. Dostál nezvládl malou domů na gólmana, čehož využil k nájezdu na rýmařovskou bránu Miklovič. Přesnou ranou k pravé tyči poslal hosty do vedení.

Po bláznivé čtvrthodině se hra uklidnila a šancí na obou stranách ubylo. Až ve 32. minutě z úhlu vyslal střílenou přihrávku před bránu Jiskry Michalec.

Obrana Rýmařova však míč dokázala zpacifikovat. Na druhé straně vypálil štiplavou střelu na branku Strání Čikl. Nemrava nejistě zakročil a míč jen těsně minul pravou tyč.

Rýmařovští se vyrovnání dočkali ve 38. minutě. Po faulu na Jiřího Furika zahrávala Jiskra přímý kop. Michal Furik centroval před bránu, kde si na míč ukázkově naskočil Knefil a bylo to 2:2.

„Do utkání jsme vstoupili celkem slušně. I když jsme brzy prohrávali, výsledek jsme

otočili a byli herně lepší. Bohužel další tutovku, kdy soupeř vykopával míč z brankové čáry jsme neproměnili a dostali hloupý gól ze standardky,“ líčí Onda.

Přestřelka pokračovala v nastaveném čase první půle, kdy byl ve vápně faulován Jiří Furik a Michal Furik s přehledem proměnil pokutový kop.

V 50. minutě bylo Strání blízko srovnání, ale proti střele zblízka předvedl Pitron skvělý zákrok a udržel pro Jiskru těsné vedení. Pár momentů na to šel do nájezdu Čikl, ale Nemrava jeho střelu vytáhl mimo tři tyče. Hned poté dostal dvě žluté karty za sebou za nesportovní chování Spáčil a hosté šli do deseti.

Dvoubrankový náskok získala Jiskra v 74. minutě, kdy se znovu na Nemravu hnal Čikl, který tentokrát pálil na bližší a tentokrát se již nemýlil – 4:2. Vzápětí se do otevřené obrany strání vehnala dvojice Čikl – Jan Kocúr. Akci zakončila střela druhého jmenovaného do pravé tyče.

V 85. minutě mohl navýšit vedení Jiskry Roman Marek. Autor dvou branek z dopoledního zápasu dorostenců v Přerově napálil odražený míč po rohovém kopu těsně vedle šibenice. Vzápětí mohli hosté zápas zdramatizovat, ale míč z vápna hbitě vykopl Kolísek.

Strání se pokusí porážku odčinit za týden doma proti Vsetínu. Už ve středu ale na Zelničkách přivítá druholigovou Kroměříž. Duel 2. kola MOL Cupu začíná v sedmnáct hodin.

Divize D, 4. kolo -

SK JISKRA RÝMAŘOV – FC STRÁNÍ 4:2 (3:2)

Branky: 7. a 45+2. z penalty M. Furik, 38. Kneifel, 74. Čikl – 8. a 15. Miklovič. Rozhodčí: Šafrán – Proske, Dedek. Žluté karty: J. Furik, Kneifel – Hruboš, Spáčil, trenér Onda. Červená karta: 55. Spáčil (Strání). Diváci: 225.

Strání: Nemrava – O. Čaňo (64. Holík), Kičin, Dekleva, Jahoda (64. Švrček) – Nomilner, Řihák, Spáčil, Hruboš, J. Michalec (64. Bartošek) – Miklovič. Trenér: Onda.