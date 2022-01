Zkušený devětatřicetiletý univerzál, který si v dresu ševcu zahrál i Evropskou ligu, na podzim působil v Sokole Veselá, na jaře by mohl zamířit o dvě soutěže výš a v záchranářských bojích pomáhat celku z moravsko-slovenského pomezí!

Bývalý hráč Zlína, Mladé Boleslavi nebo Karviné, jenž ve FORTUNA:LIZE strávil čtrnáct sezon a odehrál v ní 224 zápasů, ve středu absolvoval se Stráním na umělé trávě v Kunovicích první trénink.

„Už jsem si nemyslel, že budu hrát fotbal na nějaké vyšší úrovni, protože jsem to slíbil kamarádovi na Veselé. Za ten rok a půl jsem ale zjistil, že někteří hráči k tomu nemají vůbec vztah. Když se naskytla tahle možnost, tak jsem se chtěl podívat, jak to tady funguje,“ vysvětlil Janíček.

Šéfovi diviznímu klubu Antonínu Popelkovi nic neslíbil. Definitivně se rozhodne až po pár trénincích a nějakém přípravném zápase. „Uvidíme, zda bude klub spokojený a jak to bude vypadat z mé strany,“ prohlásil poctivý fotbalista.

Profesionální kariéru ukončil před dvěma lety v Prostějově. V létě 2020 však zlákal vítěze MOL Cupu s pověstí řízného obránce kamarád z Veselé, kde na podzim odehrál všechny zápasy.

„Oproti první nebo druhé lize je to skok, sleva z nějakých nároků, ale snažil jsem udržovat. Zdravotně jsem problémy neměl, byť mě deset let bolí kolena, což se ale už asi měnit nebude,“ říká s úsměvem.

„Myslím, že kdybych přestal úplně trénovat, tak by to bylo horší. Takto jsem pořád v nějaké zátěži,“ přidává.

Janíček ale u fotbalu nezůstal pouze v roli amatérského hráče. Ve Fastavu Zlín pomáhá Jaroslavu Matějíčkovi s ligovým starším dorostem, zároveň pracuje

pro pro Sport Invest jako skaut. „O víkendu jezdím po zápasech žáků a dorostu. Ve Zlínském kraji mám na starosti mládež,“ informuje.

Pokud by se dohodl ve Strání, rozšířil by svoje obzory i o mužskou divizi, ve které by potkal i kamarády a známé ze Slavičína, Skaštic, Holešova, Vsetína nebo Valašského Meziříčí. „Nějaký přehled o soutěži mám, týmy znám. Třeba s Kozlovicemi nebo Přerovem jsme hráli se zlínskou devatenáctkou přátelák,“ dodává.

Když to klapne, narazí Janíček na tyto soupeře na jaře přímo na hrací ploše.