„Vítězství jsme moc potřebovali, protože bodů máme strašně málo. Chtěli jsme se motat kolem pátého místa, ale doteď jsme platili daň za nezkušenost a mládí. Proti Bzenci nám vyšel hlavně první poločas. Po přestávce už jsme hráli špatně, ale náskok udrželi, takže jsme si zpříjemnili hodový večer,“ uvedl brankář Strání Antonín Popelka.

Celek z Uherskohradišťska prožil specifický týden. Trenér Gúčik totiž po vyšetření musel zůstat v nemocnici na zákroku a tým se tak na duel se Bzencem připravoval bez hlavního kouče.

„Docela nás to semklo. Na zápas jsme se dobře připravili,“ tvrdí Popelka.

I když sestavu určil trenér Gúčik, mužstvo z lavičky koučoval do konce sezony zraněný kapitán Gardian. Strání znovu vyšlo posunutí vysokého stopera Lorence do útoku a zařazení ofenzivního Frühaufa do středu obrany.

„Patrik je výborný hlavičkář, dobře čte hru. Matěj zase parádně podrží balon, který rozehrává na krajní záložníky a dává dobré finální přihrávky,“ chválí spoluhráče zkušený gólman.

Když Strání nastoupilo s Lorencem na hrotu, dvakrát zvítězilo při celkovém skóre 7:1. „Asi tam bude muset hrát častěji,“ směje se Popelka.

Domácímu týmu proti Bzenci skvěle vyšel vstup do utkání. Soupeře z Hodonínska načal Holík, který se z pozice pravého beka trefil z voleje do protipohybu hostujícího gólmana Zemana.

Vzápětí přidal druhý gól Michalec, jenž zblízka dorazil balon do sítě po Lorencově přihrávce. Domácím se v první půli dařilo proměňovat šance a střílet branky. Na 3:0 zvyšoval po půlhodině hry Palík. Ten šel sám na Zemana, kterému udělal i kličku a balon pohodlně zasunul do sítě.

„Měli jsme docela dobrý vstup do zápasu. V překopané sestavě kluci zabrali a po rychlých akcích jsme vedli 3:0,“ uvedl Popelka.

Bzenec vrátil do utkání na konci první půle Pelikán, který se prosadil po rohovém kopu.

„V té chvíli nastal zlom. Hostům branka do šatny pomohla, dostali se na koně,“ řekl zkušený gólman.

Slovan se po přestávce snažil utkání zdramatizovat. Byl aktivnější a vytvořil si několik šancí, Popelka ale mužstvo skvělými zákroky podržel.

Domácí se ve druhé půli pouze bránili, náskok 3:1 ale udrželi.

„Ve druhém poločase jsme hráli hodně špatně. Nebyli jsme schopní vpředu podržet balon,“ pravil Popelka

Strání se pokusí na druhou letošní výhru navázat za týden na hřišti posledních Všechovic.

Fortuna Divize E, 7. kolo -

FC Strání – TJ Slovan Bzenec 3:1 (3:1)

Branky: 16. Robin Holík, 24. Jan Michalec, 31. Michael Palík – 41. Dominik Pelikán

Rozhodčí: Hovorka – Kolář, Mach (Káňa)

Žluté karty: Silnica, V. Čaňo, Ondřejka – Kasala, Eliáš

Diváci: 346

Strání: A. Popelka – Holík, Frühauf, O. Čaňo, V. Čaňo – Michalec (89. J. Popelka), Silnica, Hruboš, Janků (64. Ondřejka) – Lorenc (80. Kolaja), Palík (83. Ondruš). Trenér: Gúčik.