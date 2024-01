„Na to, že to byl náš první zápas, tak to nebylo vůbec špatné. Byly tam dobré i horší věci, celkově ale utkání splnilo svůj účel. Pro nás není výsledek podstatný. Zkoušeli jsme nový systém, který si kluci potřebují osahat. Zatímco v první půli byli ještě nervózní, po vedoucí brance se zklidnili a hráli to, co jsme chtěli,“ uvedl trenér Strání Vladimír Beker.

Přípravný fotbal -

FC BRUMOV - FC STRÁNÍ 0:6 (0:0)

Branky: 56. a 57. Švrček, 67. a 70. Jahoda, 73. a 79. J. Michalec.

FC Strání: Čubík - Kičin, Dekleva, Silnica, Holík, M. Michalec, Spáčil, Jahoda, Jurčeka, Švrček, J. Michalec. Střídali: Nomilner, Řihák, Macháčik, Pavluš, Havlík, Eliáš.

Úvodní část branku nenabídla. „Soupeř byl na nás dobře připravený, měl svoji kvalitu. I když jsme byli více na míči, Brumov si stejně jako my v první půli vytvořil několik šancí,“ přiznal Beker.

Jeh tým začal dominovat až po změně stran. „Přišlo mi, že soupeři ve druhé půli došly baterky. Nám pomohl vedoucí gól Švrčka, který pak přidal i druhý a nám se hrálo daleko lépe. Kluci se uvolnili, Brumov naopak otevřel hru, čehož jsme využili,“ říká Beker.

Závěr už se nesl ve znamení exhibice. „Byly tam hezké kombinace i věci, které bychom chtěli hrát. Druhá půlka byla od nás podařenější,“ hlásí.

Celkově byl spokojený. „Potřeboval jsme mužstvo vidět v zápase. Něco jiného je kreslit věci na tabuli a dělat cvičení v trénink. Vím, že to nepůjde hned, byť tam nějaké náznaky byly. V útočné fázi se ale pořád chceme zlepšovat. Je potřeba to ještě vyšperkovat,“ prohlásil.

Nový trenér Beker, který na Zelničky dorazil po skončení podzimní části z konkurenčního Bzence, měl proti Brumovu k dispozici šestnáct hráčů do pole a dva brankáře.

„Kluky jsem protočil, všichni dostali poměrně stejnou minutáž,“ upozorňuje.

Některé svěřence vyzkoušel na neobvyklých pozicích. Z podzimního kádru scházeli Hruboš s Miklovičem, Čaňo a Bartošek.

Naopak premiéru v novém dresu si odbyl Mario Michalec. Šikovný Slovák dorazil do Strání z třetiligového Uherského Brodu. Další posily lídr divize E nehledá.

Celek od slovenských hranic další duel sehraje příští sobotu dopoledne v Kunovicích, kde od desíti hodin vyzve juniorku Slovácka.

„Soupeř nás prověří daleko víc než Brumov,“ ví dobře Beker.