K ruce bude mít dosavadního asistenta a svého dlouholetého kamaráda Ondřeje Machalu. Oba dříve spolupracovali u mládeže Slovácka, nyní se znovu postaví na stejnou střídačku.

„Věřím, že společnými silami mužstvu pomůžeme a pozvedneme ho do horních pater tabulky,“ přeje si Kameník.

Vedení Strání oslovilo bývalého trenéra Zlína na začátku týdne.

„Asi na mě dostali nějaký tip, nevím, ale sešli jsme se a měli jasnou představu o tom, jak by spolupráce měla fungovat a co po mně chtějí. Vzal jsem si chvíli na rozmyšlenou, srovnal si to v hlavě. Velkou roli v mém rozhodování sehrála i přítomnost Ondry Machaly, se kterým jsme dřív spolupracovali ve Slovácku. Pozitivních věcí ale nakonec bylo mnohem víc,“ říká Kameník.

Diviznímu týmu se definitivně upsal ve čtvrtek, kdy předstoupil před mužstvo a poprvé vedl i trénink.

S klubem má ale dohodu, že v případě lepší nabídky z profesionální soutěže dostane svolení k odchodu.

Nyní se ale soustředí pouze na práci ve Strání. Premiéru si odbude v neděli na hřišti Kozlovic. „Cíle jsou jednoduché. Do konce podzimu chceme uhrát co nejvíc bodů, abychom v klidu přezimovali ve středu tabulky,“ pronesl Kameník.

Mančaft má po rozpačitém rozjezdu co napracovat.

„Víme, že vstup nebyl dobrý a že nějací hráči jsou zranění, takže je hlavní tým co nejdřív stabilizovat. V každém zápase se pokusíme podat co nejlepší výkon a získat důležité body,“ uvedl nový kouč.

Divizní soutěž je pro Kameníka, který naposledy působil ve FORTUNA:LIZE, momentálně velkou neznámou.

„Větší přehled mám třeba o MSFL, kde jsem viděl hlavně béčko Zlína. Ale nějakou představu mám, i když jsem divizi dlouho neviděl,“ přiznává. Poradit si rád nechá od asistenta Machaly.

Staronový parťák má zmapované nejen soupeře, ale hlavně zná svěřence, což je hlavní.

„Je u mužstva delší dobu než já. Určitě toho ví víc. Začátek bude spíše na něm, já se budu spíše seznamovat,“ tuší.

Jelikož hráče viděl poprvé až ve čtvrtek, nechce zatím dělat unáhlené závěry a do mužstva výrazně zasahovat.

„Po víkendu nebo následujících dvou kolech poznáme skutečný stav a sílu mančaftu. Uvidíme, kde nás nejvíce tlačí bota a podle toho se zařídíme. O posilách jsme se ale zatím nebavili,“ pronesl Kameník.

Po hráčích nijak zvlášť šlapat nemíní. To ani není jeho styl. Spíše se k nim pokusí najít cestu svými znalostmi, pohledem na fotbal i lidským přístupem.

„Třeba proti Zlínu vnímám rozdíl v tom, že kluci chodí do práce a fotbal mají až jako druhou činnost, což musím brát v potaz. Na druhé straně by se každý sportovec měl o sebe umět postarat, dodržovat zásadní věci, životosprávu. To je stejné v každé soutěži. Je jenom na hráčích, jak ke svým povinnostem přistoupí,“ prohlásil.

V novém týmu zná z minulosti jen pár hráčů. Při působení v Uherském Hradišti zažil Čtvrtníčka, ve starších žácích ligové akademie trénoval Robina Holíka, vybavuje si Silnicu i další kluky.

„Většina z nich prošla Slováckem, o to to bude jednodušší,“ míní.

Osmatřicetiletý stratég chce kromě Strání vypomáhat i Zlechovu, ke kterému má díky domu v sousedních Tupesích velmi blízko.

„Jsou to vlastně dvě k sobě spojené obce. K tamním lidem mám hodně blízko, vřelý vztah. Nechci to utnout. Dokud budu mít čas, rád mu v první A třídy vypomůžu. Nejen radami, ale třeba i na hřišti,“ dodává Kameník.