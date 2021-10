„Hasiči by z nás neměli radost, protože spálíme všechno, co se dá,“ trefně poznamenal šéf klubu ze Strání Antonín Popelka, který mužstvo povede až do konce podzimu.

Tým pod jeho vedením sbírá body pouze doma, na soupeřově hřišti neuspěl ani v sobotu, kdy si vypracoval sedm vyložených šancí.

„Za čtyři zápasy, co tým vedu, jsme měli tolik tutovek co v předcházejících sezonách za půl roku. Bohužel to nestačí,“ štve Popelku.

I když to opakuje po každém střetnutí, na koncovku se vymlouvat nechce. Ví, že fotbal se hraje na gól a ne na umělecký dojem.

„Nikoho nezajímá, jestli je průběh zápasu takový nebo makový. Můžeme mít ze hry i dobrý pocit, ale když neproměníme žádnou příležitost, každému je to jedno,“ ví dobře.

Strání v deseti letošních duelech nastřílelo jen pět branek, horší tým v soutěži není. „Některé týmy kolem nás to dají za jedno utkání,“ vypozoroval.

Borci z moravsko-slovenského pomezí selhávají v předfinální a finální fázi. „Dokážeme si to nachystat, ale nejsme schopní to dotáhnout do konce. Je vidět, jak moc chceme a řešíme to zbytečně silou,“ všímá si.

Naproti tomu Všechovicím v prvním poločase stačily ke gólu jenom dvě příležitosti. Proměnily hned tu první. „Domácí v posledních dvou zápasech dali sedm branek. Bylo vidět, že si věří. My jsme ale věděli, že hrají trošku fyzicky náročnější fotbal, takže jsme se dobře nachystali. Chtěli jsme hrát kombinačně, což se nám i dařilo. Klukům až na finální fázi opravdu nemám co vytknout,“ říká Popelka.

Hostům k bodům nepomohly ani drobné změny v sestavě. Do branky se vrátil Čubík, v obraně místo bratra nastoupil Vojtěch Čaňo. Do útoku se za Hrubošem přesunul bek Sedláček. „Sestavu jsme ale snažili neustále okysličovat, hledat různé varianty. Kluky jsme protočili, ale k vyrovnávacímu gólu to stejně nevedlo,“ posteskl si Popelka.

Jeho tým za týden doma hostí Přerov. Sázkaři větří další výsledek 1:0 …

Divize E, 11. kolo -

Tatran Všechovice – FC Strání 1:0 (1:0)

Branka: 5. Adam Hrdlička

Rozhodčí: Jahoda – Fabeš, Svoboda (Prokop)

Žluté karty: Konečný, Adamčík, Plešek, Hoffmann – Řihák, V. Čaňo, Leskovjan, Horňák, Sedláček, Moďoroši, Palík

Diváci: 160

Strání: Čubík – Holík, Řihák, V. Čaňo (46. Jahoda), Leskovjan - Moďoroši, Silnica, Horňák, Spáčil (63. Palík) – Sedláček, Hruboš (76. Skočovský). Trenér: Popelka.