Pětadvacetiletý odchovanec Křenovic se zranil při rozcvičení, předposlední letošní utkání sledoval jen z lavičky náhradníků, mužstvu chyběl i při nepovedené derniéře se Vsetínem.

„Mrzí mě to hlavně kvůli klukům, že jsem jim nemohl pomoct v posledních dvou zápasech, ve kterých jsme se chtěli dotáhnout na týmy před námi,“ povzdechla si opora Strání.

V týdnu navštívil klubovou fyzioterapeutku, která měla pro Silnicu dobrou zprávu. „Naštěstí mi sdělila, že sval není natržený, ale „jen“ silně natažený. Poradila mi různé cvičení, abych urychlil rekonvalescenci, takže momentálně začínám s lehkým výklusem, při kterém se cítím dobře. Na jarní odvety budu připravený,“ hlásí.

Na předzápasovou rozcvičku ve Slavičíně jenom tak nezapomene. Při posledním cvičení špatně došlápl, ozval se sval. „Píchlo mě v něm,“ popisuje.

Ještě to zkoušel. Spoluhráč Robin Holík, který pracuje i jako fyzioterapeut ve Slovácku, mu bolavé místo zatejpoval, do kupy jej dával i masér, ale nešlo to. „Po dohodě s Tondou Popelkou a Gardim Gardian – pozn. red.) jsme to vyhodnotili tak, že pro mě bude lepší, když nenastoupím,“ říká.

Strání bez důležitého muže střetnutí nezvládlo, na půdě krajského rivala padlo 0:2 a špatně dopadlo i doma se Vsetínem.

Popelkův tým tak zůstal v divizi E na pouhých devíti bodech, do jarních odvet půjde z předposlední pozice. Tak bídný půlrok na moravsko-slovenském pomezí dlouho nezažili.

„Podzim hodnotím negativně. Je to něco podobného jako náš první rok v divizi. Tehdy jsme se po postupu z kraje rozkoukávali, takže ty výsledky byly pochopitelné. Teď ale na to, jaký máme kádr, je devět bodů strašně málo,“ ví Silnica.

Podle bývalého hráče Šardic, Kroměříže a Slovácka, je největším problémem Strání mizerná efektivita v zakončení a rozhodování v předfinální fázi. Společně s Holešovem máme na kontě nejméně vstřelených branek. A i když máme jednu z nejlepších obran, tak fotbal se hraje na góly, které jsme my bohužel nedávali,“ štve ho.

Silnica věří, že Strání na jaře zlepší produktivitu a odstartují stíhací jízdu. Doteď to bylo víceméně trápení. „Nepomohl nám ani vstup do sezony pod trenérem Lacem. Když čekáte na první výhru až do sedmého kola, projeví se to i na psychice hráčů,“ prohlásil.

Na Zelničkách si nikdo pád do krajského přeboru nedokáže představit. O sestavu se ve Strání nemluví, všichni jsou optimisty. „Zázemí i kádr je tady minimálně na divizní úrovni, včetně fanoušků,“ zdůrazňuje záložník.

Hlavní bude, kdo vlastně tým povede z pozice hlavního kouče. Předseda klubu Antonín Popelka ani Jaroslav Gardian pokračovat v pozicích trenérů nemíní, vedení klubu tak shání nového šéfa střídačky.

„S Tondou jsme se o tom na konci sezony bavili. Nějací adepti jsou, jména ale samozřejmě říkat nebudu,“ usmívá se.

Ve Strání nyní panuje klid. Fotbalisté se měli sejít před halovým turnajem v Hluku, který ale pořadatelé kvůli zhoršující se situaci ohledně covidu zrušili, takže mančaft se potká až příští týden, kde je naplánováno přátelské utkání s dorostem Slovácka. „Chceme se podívat na naše vytipované posily,“ prozrazuje Silnica.