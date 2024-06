ROZHOVOR/ Vzal syna do náruče, políbil ho a vychutnal si největší okamžik krátké funkcionářské kariéry. Šéf Strání Antonín Popelka mladší během dvou let vytáhl tým z krajského přeboru až do třetí ligy, která se na Zelničkách bude hrát vůbec poprvé v klubové historii.

Hlavně díky majiteli stavební firmy Vastap to na moravsko-slovenském pomezí žije fotbalem a funguje, na podzim se v obci s 3 400 obyvateli bude chodit na MSFL.

„Vůbec netušíme, kde to bude mít konec,“ usmívá se někdejší brankář, který už přemýšlí nad posílením a rozšířením stávajícího kádru, výstavbě umělé trávy či dalším posunu hrdého klubu.

Uvědomujete si, čeho jste ve Strání dosáhli?

V minulosti jsme nad třetí ligou absolutně nepřemýšleli. Před deseti let byl náš sen a cíl I. A třída, kterou jsme tady i hráli. Měli jsme docela silný tým. Postupně se věc na sebe nabalovaly. Vůbec netušíme, kde to bude mít konec. Je pravděpodobné, že skončíme v MSFL, ale chceme fotbal dál dělat tak, aby bavil nejenom nás, ale i hráče a hlavně fanoušky.

Na co si ve třetí lize troufáte?

Kluci se o tom baví. Z vyšší soutěže mají obrovský respekt. Chceme ze Zelniček udělat nedobytnou tvrz, abychom doma získali co nejvíce bodů. Venku to budeme mít těžší. Všude pojedeme s obrovským respektem. Jsme tým z nejmenšího města či obce. Do sezony půjdeme s obrovskou pokorou.

Někteří soupeři asi budou hledat Strání na mapě, že?

Věřím tomu, že ti ze Zlínského kraje nás znají. (úsměv) Několikrát jsme v poháru prohráli s Kroměříži, se Slováckem B jsme se utkali v přípravě, juniorka Zlína k nám taky trefí a Uherský Brod to má nejblíž. I Hodonín ví, kde ležíme. A zbytek si nás snad najde. Dneska google mapy fungují dobře. (úsměv).

Budete chtít tým posílit?

Hlavně ho rozšíříme. Potřebujeme více hráčů. MSFL je v mých očích amatérská Championship. Pokud se nepletu, osmnáct účastníků nemá žádná jiná soutěž v republice. Chceme mít kádr široký, kvalitní. Mužstvo v létě určitě posílíme, ale každý hráč dostane pozvánku do třetí ligy. Nechceme se nikoho zbavovat.

V mužstvu je i brankář Nemrava, který prošel Slováckem, chytal i druhou ligu. Jak moc těžké je dostat do týmu takto velká jména?

Víťa před příchodem do Strání prožíval životní zlom. Uvědomil si, že se nechce živit jenom fotbalem. Zaměstnali jsme ho a pomáhá nám na hřišti. Jeho angažování bylo spíše náhodné, nebyla to žádná připravovaná akce.

Dorazí na Zelničky podobně zvučná posila?

Přestupovou bombu bychom rádi odpálili. Láká nás to, ale je to strašně složité. Něco v hlavě máme, ale dávám tomu tak deset procent. Spíš hledáme hladové hráče z okolí. Chceme na náš stadion dostat i fanoušky z jiných vesnic či měst. Samozřejmě se díváme i za hranice, na Slovensko. Tím, že v MSFL bude pět týmů z našeho kraje, konkurence je velká, trh přebraný.

Trenér Beker zůstává?

Nevím o tom, že by měl u nás končit. Trenéru Bekerovi jsme dali v zimě nabídku, kterou přijal. Udělal vůči nám obrovské gesto, my si toho velmi vážíme. Plánujeme společnou budoucnost. Vím, že dostal i nějaké nabídky, ale věřím, že u nás bude pokračovat.

A co táta, starosta obce. Mluví vám do řízení fotbalového klubu hodně?

Já chodím na fotbal od dětství. Ke klubu jsem si vytvořil obrovský vztah. Otec dříve klub řídil, nyní má hlas spíše poradní. Má obrovské zkušenosti, fotbalu rozumí. Navíc je potřeba se na to dívat více očima. Je takový můj oponent. Nabízí na věci jiný názor, ale zásadní rozhodnutí dělám já.

Strání se pyšní nádherným areálem. Souhlasíte?

Je to tak. Zázemí máme výborné. Trošku trpíme v zimě, protože nemáme vlastní umělku. Ve třetí lize budeme možná jediní, ale už se o ní bavíme, podnikáme nějaké kroky. Je to však běh na dlouhou trať. Jinak za areál jsme moc rádi. Já jsem téměř celou kariéru odchytal na starých Zelničkách. Dřív tady netekla ani teplá voda. Jsem hrdý na to, co se tady zbudovalo. Vážíme si toho, co máme. Chceme, aby nás fotbal bavil co nejdéle.