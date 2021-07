„Kluci mě tak oslovují od dětství. Asi za to může můj herní styl. Dříve jsem tak možná hrával, taky jsem mu byl i podobný vizáží,“ říká s úsměvem rodák ze Starého Města, který paradoxně za Jiskru nikdy nehrál.

Šikovný mladík prožil šestnáct let ve Slovácku. Až doposud nikde jinde nehrál. Vše se změnilo v minulé sezoně. „Změnil jsem pohled na život,“ tvrdí.

Zároveň děkuje známému trenérovi Saňákovi, jenž mu otevřel oči.

„Sice nejsem naivní, ale pomohl mi. Řekl mi, jak to se mnou doopravdy je, jak se na mě lidé z klubu dívají. Přemýšlel jsem o tom, nějakou dobu to cítil,“ líčí Řihák.

Kvůli některým věcem nebyl ve Slovácku spokojený, v ligovém klubu musel skončit. „Chtěl jsem nastartovat nový fotbalový život, aby mě fotbal zase bavil. Musel jsem odejít ze Slovácka. Nebyl jsem tam šťastný,“ vyznává se.

Nepříjemné období mu skončilo, nyní se už zase usmívá. Našel si práci v Uherském Brodě, kde má i přítelkyni. Dělá obchodního zástupce v jedné velké firmě. „Nyní jsem spokojený. Všechno mi do sebe zapadá,“ tvrdí.

Přitom ještě nedávno snil o velké kariéře, ligovém fotbalu. Teď je rád, že hraje divizi a má klid.

„Měl jsem i jiné možnosti. Mohl jsem jít do třetí ligy nebo do zahraničí, ale všechno jsem si to vyhodnotil. Dal jsme na trenéra Machalu, Strání pro mě byla nejlepší volba,“ je přesvědčený.

I když známého mládežnického kouče na Zelničkách nahradil slovenský odborník Erik Laco, je Řihák spokojený. „Věděl jsem, co mám od něj čekat. Vím, jak se Trenčín prezentuje. Je to podobné jako Slovácko. Za mě je to v pohodě,“ uvedl.

V pátečním přípravném zápase proti Boršicím odehrál celé utkání. V prvním poločase nastoupil společně se Silnicou na pozici stopera, po přestávce se posunul do středu zálohy, kde byl víc u míče.

„Samozřejmě je to na trenérovi, kde mě postaví. Pro vliv na mužstvo je ale pro mě lepší, když budu ve středu zálohy. Ale zaskočím tam, kde bude potřeba,“ říká.

I když se jednadvacetiletý fotbalista při demolici soupeře z krajského přeboru střelecky neprosadil, měl na výhře 8:0 zásadní podíl.

„Rozdíl mezi třídami musí být vidět,“ uvědomuje si. „Chtěli jsme vyzkoušet to, co po nás trenér chce. Samozřejmě pořád máme co zlepšovat, ale myslím, že to nebylo špatné,“ přidává.

Kamarádů a bývalých spoluhráčů mu po kanonádě bylo trošku líto. „Hlavní ale je, že jsme vyhráli,“ dodává.