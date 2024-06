Štamprle slivovice u vstupu na stadion i na tribuně, černá mistrovská trika, kšiltovky stejné barvy, všude nápis Šampioni z hor! K tomu speciální pódium, pyrotechnika, téměř čtyři stovky diváků. Zelničky v pátek žily mistrovskými oslavami.

Fotbalisté Strání zdolali Baťov 4:0 a slaví postup do MSFL | Video: Libor Kopl

Fotbalisté Strání coby nováček v předstihu ovládli divizi E, po závěrečném triumfu nad Baťovem v poměru 4:0 z rukou předsedy řídící komise pro Moravu a člena výkonného výboru FAČR Pavla Nezvala převzali pohár pro vítěze soutěže, k historickému postupu do třetí ligy týmu z obce s 3 400 obyvateli gratuloval i sportovní manažer Baníku Ostrava Luděk Mikloška. V hledišti byl i záložník Slovácka Michal Kohút.

Divize E, 30. kolo -

FC STRÁNÍ – SK BAŤOV 1930 4:0 (0:0)

Branky: 47. Filip Hruboš, 52. Filip Kičin, 59. Dominik Jahoda, 75. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Prokůpek - Gasnárek, Vymazal (Volf). Žlutá karta: Lendler (Baťov). Diváci: 367.

„První pocity jsou nádherné. V životě jsem s muži nepostoupil do třetí ligy, je to pro mě něco neuvěřitelného. Chceme si to užít se vším všudy,“ říká nadšený trenér Strání Vladimír Beker.

Na Zelničky přišel v rozehrané sezoně z konkurenčního Bzence. V zimě nahradil Martina Ondu, jenž zamířil do Kroměříže.

Zatímco Hanáci sestoupili z druhé ligy, Strání ovládlo divizi a krajští rivalové se tak v nadcházejícím ročníku paradoxně potkají v MSFL.

„Loni v létě by to ani jeden z nás neřekl, že postoupíme, navíc s takovým náskokem, ale nyní je to realita. Pro spoustu z nás je to výjimečná chvíle, kterou zažíváme v kariéře třeba vůbec poprvé,“ uvedl brankář Strání Vít Nemrava.

Do MSFL se vrací opět po roce. V minulé sezoně totiž působil v Uherském Brodě. Předtím rodák z Dolního Němčí chytal ve Slovácku, Vítkovicích či Prostějově.

Teď pomohl k historickému úspěchu Strání.

Přitom celek z Uherskohradišťska hrál před deseti lety jenom I. B třídu. Postupnými krůčky se ale vydrápal nahoru.

Loni slavil double, když ovládl krajský přebor i pohár, po roce je už ve třetí lize.

„S kluky si to užíváme na maximum,“ přiznává záložník Filip Hruboš. „Je to náš vysněný cíl, splněný sen. I když to nebylo vůbec jednoduché a cesta byla složitá a taky trnitá, sezonu jsme odmakali a nakonec to zvládli. Postup jsme si zasloužili,“ nepochybuje.

Fotbalisté Strání si vítězství v soutěži zajistili už před třemi týdny, po výhře v Nových Sadech triumf důkladně zapili, v pátek večer se na Zelničkách juchalo znovu.

„Cesta z Nových Sadů byla neskutečná, budu na to vzpomínat celý život,“ tvrdí s úsměvem kouč Beker. „Projeli jsme Olomouc a za půl hodiny se v ní ocitli znovu,“ nechápe.

„Byla to paráda. Teď to bude asi podobné,“ tuší trenér.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) na závěr sezony zdolali Baťov 4:0 a oslavili postup do třetí ligy.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Po prvním poločase posledního letošního utkání to ale na monstrózní oslavy nevypadalo. Skóre bylo nerozhodné, domácí si za úvodních 45 minut nevypracovali pořádnou šanci ani střelu.

„Zápas měl dva rozdílné poločasy. První půle byla od nás nervózní, utahaná, pomalá. Jako bychom si šli utkání zahrát z povinnosti. O přestávce jsem přišel v kabině vítr. Slovo si vzal šéf klubu Tonda Popelka, kluky nakopl, nakonec druhou půli odehráli náramně. Jsem moc rád, že jsme potěšili fanoušky výhrou, čtyřmi brankami, i když jich nakonec mohlo být i víc,“ ví dobře Beker.

Skóre otevřel ve 47. minutě Hruboš, vzápětí se hlavou po rohu prosadil stoper Kičin. Další úder zasadil oslabenému soupeři Jahoda, výhru favorita pečetil nejlepší střelec soutěže Miklovič. Dal 34 branek, neuvěřitelné!

Navíc v závěru ještě orazítkoval tyč, zahodil jednu velkou příležitost. To však nikdo neřešil.

Hosté z Otrokovic po porážce litovali tyčky Pšenčíka ve 42. minutě a zahozené šance Hinka z pokračující akce. „Pokud bychom dali gól, zápas by se možná vyvíjel jinak. Domácí by znervózněli, ale takto hráli to, co potřebovali. My jsme se těžko prosazovali,“ povzdechl si gólman Baťova Roman Vitásek.

Hosté dorazili do Strání bez Kašíka, Bršlici, Nováka, Chytila či Kadlece.

V oslabené sestavě nemělo moc velkou šanci na úspěch. „Když to řeknu blbě tak dojelo to, co zbylo,“ poznamenal Vitásek.

„Snažili jsme se rvát, ale je vidět, že na některé kluky je divize až moc,“ přidal smutně.

Hráči Baťova se drželi celý první poločas. Po přestávce ale odpadli a jako komparzisté pouze asistovali u plánovaných oslav.

„Do Strání jsme přijeli s nějakou taktikou. Snažili jsme se držet blok, nepouštět domácí do šancí. První poločas se nám to celkem dařilo, nezvládli jsme ale nástup do druhé půle. Během deseti minut jsme dostali dvě laciné branky, které pramenily z našeho špatného pozičního postavení. Pak už to bylo těžké,“ povzdechl si Vitásek.

Zatímco Baťov může klesnou na předposlední příčku a ještě spadnout, krajský rival se opíjí euforií, vychutnává si obří úspěch.

„Strání postoupilo zcela zaslouženě,“ míní Vitásek.

„Je vidět, že to tady funguje. Mančaft je posílený, dobře nastavený, zaslouženě jde výš. V MSFL mu přeji hodně štěstí,“ dodal závěrem.

Zatímco Baťov čeká horké léto, na hranicích se Slovenskem už se plánuje posílení týmu, nový ročník.

Silnica a spol. se před dovolenou naposledy sejdou v úterý, přípravu odstartují v pondělí 8. července. Hned ve středu 10. července se na Zelničkách představí druholigová Viktoria Žižkov. „Už se na zápas všichni těšíme,“ Beker.

Tak snad to do té doby nevypijí Straňané všechnu slivovici a vystřízliví …