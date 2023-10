Fotbalisté Strání dál ničí soupeře a zůstávají v čele divize E. Svěřenci trenéra Martina Ondy opět po týdnu nastříleli pět branek, po HFK Olomouci si na Zelničkách poradili také se Šternberkem. Nadšení fanoušci oslavovali hlavně Luboše Mikloviče. Slovenský kanonýr se blýskl hattrickem a celkem už má na svém kontě patnáct přesných zásahů.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v 10. kole divize E přehráli Šternberk 5:0. | Foto: FC Strání, Ladislav Janča

Trenér Onda ale oprávněně chválil celý tým, všechny hráče. „Musím jim poděkovat. Po většinu zápasu plnili to, co jsme si řekli. I proto se držíme tam, kde jsme," říká kouč.

Na moravsko-slovenském pomezí vládne fotbalová pohoda. Tým šlape, vyhrál devět z deseti utkání a drží se v čele tabulky s nádherným skóre 33:9.

Onda ale krotí přehnaný optimismus, po zkušenostech nejen z třetí ligy dál stojí nohama pevně na zemi.

„Výsledky jsou výborné, ale žádný zápas pro nás není jednoduchý. Vždycky proti nám stojí odhodlaný soupeř, který nás chce porazit, znepříjemnit nám to. I Šternberk má za sebou slušné zápasy, v kádru dobré fotbalisty," upozorňuje.

Divize E, 10. kolo -

FC STRÁNÍ - FK ŠTERNBERK 5:0 (3:0)

Branky: 29., 41. a 72. Luboš Miklovič, 31. Jan Michalec, 70. Dominik Jahoda. Rozhodčí: Gasnárek – Budovič, Prokůpek (Šišma). Diváci: 262.

Strání se ale nyní daří. Je v laufu a hlavně střílí branky. V neděli to chvíli trvalo, než se domácí borci rozehřáli, seštelovali mířidla.

„Soupeř na začátku dobře bránil a nějakou dobu nás trápil. My jsme neproměnili nějaké šance. V určitých fázích zápasu jsme byli netrpěliví. Po vstřelení vedoucí branky jsme hosty otevřeli a do poločaus přidali další dva góly," líčí Onda.

Skóre otevřel ve 29. minutě Miklovič, hned po něm se trefil i Michalec. V závěru první půle udeřil Miklovič a bylo hotovo.

„Druhá půle byla stejně jako minulé utkání opět v naší režii. Zápas jsme kontrolovali a nakonec v klidu dovedli do vítězného konce," těší kouče.

Čtvrtý úder zasadil soupeři Jahoda, pak zkompletoval hattrick Miklovič.

Šternberk žádnou ze svých příležitostí neproměnil. Brankář Nemrava opět udržel čisté konto, hosté odjeli na Hanou s výpraskem.

„Pokud budou kluci dál věřit tomu, co chceme hrát, bude to dobré," nepochybuje Onda.

Zápas na Zelničkách provázala slušná kulisa, i díky rozhodčím byl v hledišti i na hřišti absolutní klid. „Stejně jako před týdnem se tady nic nedělo. Mohou za to nejen oba týmy, ale i rozhodčí. Pochválit musím hlavního Gasnárka i oba asistenty. Zvládli to bez problémů. Tak, jak by to mělo být. Také hostující kouč Ivo Lošťák byl v pohodě," dodal Onda.

Jeho tým nyní čeká těžká venkovní šichta v Přerově.