Kouč Strání Igora Gúčika více než porážka rozlítil výkon trojice rozhodčích, kteří podle něj nedělní duel svými verdikty pokazili.

„První poločas neodpovídal tomu, že bychom doma získali body. Byl to zvláštní zápas. Chybělo nám nasazení, aktivita, agresivita. Soupeř naopak hýřil aktivitou. Největší zklamání však pro mě byla trojice rozhodčích. Jejich výkon do fotbalu nepatří. Celý týden jsme se na utkání pečlivě připravovali a přijdou tři páni a úplně to rozdrbou, přitom o nic nejde,“ zlobil se Gúčik.

Ten počínání arbitrů jenom těžko rozdýchával. „Pokud chtějí zápasy takto kazit, tak je to na zamyšlení nebo k pláči. Takové věci by se ve čtvrté lize neměli stávat. To, co tady předvedli, je výsměch fotbalu i celé divize,“ čílil se.

„Rozhodčí na jedné straně všechno pouštěl, jak jsme se ale dostávali do šancí, tak hned všechno zapískal. Vždy čekal na vhodný moment, aby nás zastavil a nepustil od žádného tlaku,“ pokračoval.

Co však sudím nevyčítal, byla správně nařízená penalta v závěru první půle. „Ta byla jasná,“ uznal kouč Strání. Brankář Popelka neudržel střelu hostující hráče, následně fauloval v šestnáctce soupeře a Lapeš nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

Tasovice se uklidnily, zato domácí znervózněli. V 57. minutě zvyšoval Lapeš na 2:0. Celek ze Znojemska měl pak další vyložené šance, ale náskok už nenavýšil. Naopak domácí závěr i díky vlastnímu gólu hostujícího Kirschnera utkání zdramatizovali, na vyrovnání ale nedosáhli.

„Samozřejmě jsme zklamaní. Druhý poločas jsme začali aktivně. Tasovice dvě či tři čisté šance. My jsme ale dál žili. Trefili jsme břevno, snížili. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, ale už jsme neměli sílu“ prohlásil Gúčik, který musel vynuceně střídat dvojici hráčů.

Hned v úvodu se zranil Pilka, o přestávce šel ze hry Koníček. Ve druhém poločase pak raději stáhl ze hry také stopera Lorence a na trávník poslal teprve patnáctiletého Ondřeje Benešíka.

„Určitě mě nezklamal. Je to naděj pro budoucnost. Jsem rád, že tady vyrůstá šikovný chlapec, který má chuť hrát za Strání,“ vyzdvihuje Gúčik.

Jeho tým příští týden vyzve doma Bzenec.

Fortuna Divize D, 18. kolo -

FC Strání – TJ Sokol Tasovice 1:2 (0:1)

Branky: 82. Petr Kirschner vlastní - 43. z penalty a 57. Pavel Lapeš

Rozhodčí: Svoboda – Havlín, Fabeš (Boček)

Žluté karty: Palík, Gardian, Bruštík - Kirschner

Diváci: 317

Strání: Popelka – Holík, Gardian, Lorenc (68. Benešík), Koníček (45. Bruštík) – Palík, Silnica, O. Čaňo, Fruhauf, Pilka (8. Durec) – Michalec.