„Jsme šťastní a nadšení, snad to týmu neublíží, nezpychneme. Ani já nečekal maximální bodovou nálož, před sezonou bych byl spokojen i se třemi po dvou duelech na půdě soupeřů,“ přiznal trenér Baťova Pavel Gerych.

I pro mladého kouče, který kvůli pracovním povinnostem musel převzít žezlo po úspěšném trenéru Petru Zapletalovi, je to velká premiéra. „Po skončení kariéry jsem dělal Petrovi asistenta. Situace ale mě přinutila skočit napřímo do neprobádané vody,“ usmívá se mladý kouč.

Současně rozebral, co za vítězným vstupem stojí. „Kromě party, bojovnosti a odhodlání neustále vítězit i potřebná porce štěstí. Teď se nás drží,“ září štěstím kouč, který kvůli svým dvou dcerám začíná být i lehce pověrčivý. Proč?

„Před prvním utkáním mi mladší čtyřletá udělal na ruku tetování pro štěstí. Po výhře v Přerově jsem si ji proto týden nemyl a když vše kluci zjistili, nutí mě, abych pokračoval. Prý se teď nesmím sprchovat půl roku!“ směje se Pavel Gerych.

Zhodnoťte sobotní druhý vítězný duel. Byli jste po celý čas lepší?

To asi ne. První poločas se nám vůbec nevydařil, nefungovaly nám základní prvky, jako jsou nasazení, bojovnost a vůle. Domácí byli lepší a jen kvůli jejich střelecké nemohoucnosti a díky našemu gólmanu Vitáskovi jsme neprohrávali větším rozdílem.

Pomohla nám situace, kdy byl Patrik Šiška při úniku na gólmana faulován a Bzenec šel do deseti, ovšem i tak jsme posléze inkasovali zbytečný gól do šatny. Po přestávce se již domácí zatáhli, my měli balon častěji na kopačkách, ale scházely šance, naštěstí jsme srovnali Krajčou. Závěr byl opět hektický! Po druhé žluté musel pod sprchy Pavel Bršlica, ale i tak jsme neztratili chuť bojovat. Musím ocenit, jaká je v týmu vůle rozhodnout, kluci nebyli spokojení s remízou.

V týmu se objevili Bršlica i Gojš. Už se vrátili do sestavy napořád?

Honza Gojš se vrátil po dvou a půl měsících pobytu v USA a po dvou trénincích se rozhodl nastoupit. Zatímco s Honzou již můžeme počítat, Pavel Bršlica se vrátil jen na skok a naplno se k nám připojí až po prázdninách.

Druhý zápas, druhý výhra, navíc venku. Je to náhoda?

Zatím musím přiznat, že se nás hodně drží štěstí v kombinaci s nováčkovským nadšením a odhodláním.

Nemáte strach, že se klukům z povedeného vstupu zamotá hlava?

Ten pocit jsme měl po šťastné výhře v Přerově. A možná v první půli jsme hlavu opravdu měli zamotanou. Naštěstí jsme se po přestávce ze všeho otřepali, tak snad se z toho kluci ponaučili. Věřím, že kluci sami poznali úroveň soutěže. Je vyšší a nemůžeme proto hrát na půl plynu! Nyní nás prověří dva velmi těžší protivníci. Nesmíme zpychnout a makat dál!

Fanoušci dál s vámi jezdí, jsou slyšet a vidět. Je to váš povolený doping? Jak je vnímáte?

Za fanoušky jsme rádi, jsou našim 12. hráčem. Snad se ale nebudou opakovat problémy, které se vyskytly v Přerově i v Bzenci. Vedení klubu s nimi komunikuje, hledá řešení. Věřím, že se vše uklidní a fandové, kteří jsou ve většině případů bývalí fotbalisté a kamarádi hráčů našeho týmu, nám pomohou v náročné divizní cestě.

V pátek vás čeká největší favorit soutěže, duel zřejmě neporažených. Věříte si i na Zbrojovku B?

Bude to náš první domácí zápas a moc se na něj těšíme. Favoritem je brněnský tým, ale my do něj rozhodně nepůjdeme s poraženeckou náladou, naopak! Vždy budeme bojovat a chtít vyhrát.

Už znáte recept a sestavu na úspěch?

Tyto věci budeme řešit v týdnu. Každopádně víme, že nás budou čekat mladí běhaví kluci. Očekávám útočný fotbal s mnoha šancemi na obou stranách.

Co na váš vstup říká Petr Zapletal?

Je nadšený! Petr se účastní tréninků, sleduje zápasy. Vše konsultujeme. Z úvodu má opravdu radost.