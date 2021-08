„Jelikož jsme vyrovnali až v závěru, bod musíme brát, ale jinak s výkonem mužstva spokojený nejsem,“ přiznal trenér Strání Erik Laco.

Holešovští ztrátu těžce rozdýchávali. Vždyť od první výhry ve vyšší soutěži je dělilo jen pár desítek vteřin.

„Je to krutá ztráta bodů. Útočníka soupeře jsme nechali zpracovat míč, nikdo tam u něj nebyl. Když doma vedeme 1:0, tak se tohle nemůže stát,“ mrzelo hlavního trenéra holešovské lavičky Martina Malíka.

„Gól nás mrzí všechny. V závěru už je potřeba zapojit zkušenosti, dvakrát třikrát jsme to mohli zavést do rohu a počkat. Bohužel jsme to nedokázali,“ posteskl si Malík.

Fotbalisté Holešova po třech odehraných zápasech Divize E mají na kontě dva body za dvě domácí remízy. „Pro fanouška to od nás není moc pohledný fotbal, s našim útokem jsme jim moc radosti neudělali, Lidé vidí, že něco není v pořádku, nedokážeme si pořádně dát dvě, tři přihrávky dopředu,“ zlobí se Malík.

Ani Strání není na startu sezony v pohodě. Po dvou těsných porážkách sice získalo první bod, ale herně znovu nepřesvědčilo. „Směrem dopředu jsme toho moc neukázali,“ přiznal Laco. „Sice jsme drželi balon, ale nebyli jsme vůbec nebezpeční,“ štve slovenského kouče.

V těžce průměrném zápase si oba týmy vypracovaly jen minimum vyložených šancí.

Hosté proti krajskému rivalovi doplatili i na absence. Už v týdnu se zranil záložník Horňák, hodinu před odjezdem do Holešova se omluvil Čaňo, jenž si přivodil výron.

Zápas nedohrál ani útočník Hruboš, jehož start v příštím domácím duelu proti Bzenci je nejistý.

Dres Strání poprvé v sezoně navlékl útočník Salay. Bývalý hráč Osvětiman šel v Holešově do hry až v 74. minutě, přesto se dostal k jedné nebezpečné hlavičce a podílel se také na vyrovnávací trefě Tótha.

Jinak hosté byli bezzubí. Sice poměrně slušně kombinovali, ale daleko od domácí branky. Holešovští vsadili na jednoduchou hru, s dlouhými nákopy si ale fotbalisté Strání věděli rady. Nebýt nedorozumění v závěru první půle, kdy Řihák poslal hlavou malou domů, ale nevšiml si, že gólman Čubík si vyběhl pro míč, tak se domácí gólu ani nedočkali.

Oba rivalové mají před dalšími zápasy v divizi E co zlepšovat. Holešov nyní jede do Olomouce, Strání na Zelničkách přivítá Bzenec.

Divize E, 4. kolo -

SFK ELKO Holešov - FC Strání 1:1 (1:0)

Branky: 41. Křenek – 90+2. Tóth

Rozhodčí: Machorek – Švehla, Zapletal (Křižák)

Žluté karty: Křenek – Tóth, Palík, Pavluš

Diváci: 255

Holešov: Janalík – Sklenář, Čep, Paštěka, Matulík, Miklík, Zapletal, Zakopal (46. Uličný), Jadrníček, Dušek (67. Očadlík), Křenek (82. Pospíšilík). Trenér: Malík.

Strání: Čubík – Sedláček, Řihák, Silnica, Leskovjan – Hnilo, Palík, Spáčil, Tóth, Kolaja (74. Salay) - Hruboš (63. Pavluš) Trenér: Laco.