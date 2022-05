Divize E, 24. kolo -

FC STRÁNÍ – TATRAN VŠECHOVICE 4:2 (2:0)

Branky: 9. a 47. Roman Bobčík, 6. Petr Gago, 58. Miroslav Leskovjan - 50. Tomáš Richter, 84. Petr Plešek z penalty. Rozhodčí: Paulík – Mojžíš, Jílková (Bábíček).

Žluté karty: Silnica, V. Čaňo, Řihák – Dluhoš. Červená karta: Popelka (trenér, Strání). Diváci: 70.

Strání: Čubík – Holík, Horňák, Silnica, V. Čaňo (69. Palík) – Hnilo (63. Bartošek), Leskovjan, Řihák, Spáčil – Bobčík (88. Bruštík), Gago (69. Matúš). Trenér: Popelka.

„Když jsme s kolegou Gardianem sebevražednou záchranářskou misi vzali, pořád jsme věřili, že to můžeme zvládnout. Nyní jedeme do Přerova, kde to bude hrozně těžké, ale s kluky jsme si nastavili v hlavách, že je to jako hokejové play-off, že v sérii prohráváme 0:3 na zápasy a jediné, co nám zbývá, je každý zbývající zápas do konce sezony vyhrát a je jedno, proti komu hrajeme,“ líčí trenér a předseda klubu FC Strání Antonín Popelka.

„I po sobotní výhře zůstáváme dál pokorní. Víme, že to může dopadnou jakkoliv. Věříme ale v sebe, ve spoluhráče, celý tým. Chceme udělat zázrak,“ říká Popelka.

Někdejší vynikajíc gólman první jarní triumf nijak nepřeceňuje. „Je to jenom jeden malý krůček. Nemůžeme se poplácávat po zádech, jak jsme dobří. Víme, že i Všechovice mají nějaké problémy, že na jaře doposud uhrály jenom dva body,“ upozorňuje.

Strání jich doposud získalo čtrnáct, navíc má před sebou velmi těžký los. Poslední duel ale naznačil, že tým z moravsko-slovenského pomezí na tom není zase tak úplně špatně.

„Dali jsme čtyři góly, takže je jasné, že jsme nevyhráli nějakou šmudlou. V klucích to je, jenom to neuměli prodat,“ mrzí Popelku.

Pomohl gól do šatny. Brod zdolal poslední Jihlavu a poskočil na desáté místo

Toho štvou předcházející ztráty, hlavně porážka v Nových Sadech. „To má mužstvo na hranici divize a třetí ligy, přesto jsme tam do padesáté minuty vedli,“ vrací se na Hanou.

Fotbalistům Strání k ukončení dlouhé série bez výhry nepomohl jenom návrat uzdraveného Silnici, ale i teambuilding v podobě opékání špekáčků. „Asi budeme muset dělat oheň častěji,“ usmívá se Popelka.

Domácím skvěle vyšel nástup do utkání, v desáté minutě po trefách Gaga a Bobčíka vedli 2:0. „Oba kluci jsou góloví, právě na ně spoléháme,“ říká šéf klubu.

Podle Popelky má hlavně Bobčík, který krátce po změně stran po chybě hostujícího brankáře v rozehrávce přidal třetí branku Strání, obrovský potenciál. „Doteď sice nedával góly, ale na trénincích se mi líbí a dneska nám to vrátil,“ těší mladého činovníka i kouče.

Hotovo ale úplně nebylo. Všechovice, které mají urostlý a silový mančaft, vrátil do hry po standardní situaci Richter. Vzápětí ale Leskovan vymetl z osmadvaceti metrů šibenici a Strání znovu vedlo o tři branky.

V závěru jim pokazil náladu Plešek, jenž z přísně nařízené penalty snížil na konečných 4:2.

Popelka závěr sledoval z tribuny, protože za kritiku rozhodčího obdržel dvě žluté karty a musel ze střídačky. Po vyloučení je jasné, že si příští týden v Přerově bude muset najít místo v hledišti.