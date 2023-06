Mají za sebou jednu z nejlepších sezon v klubové historii. Fotbalisté Strání vyhráli krajský přebor i pohár, získali double, po roce jsou zpět v divizi. Přes všechny triumfy a úspěchy slovenský trenér Vladimír Stančík na Zelničkách po roce skončil.

Fotbalisté Strání v předstihu ovládli krajský přebor Zlínska a slaví double. | Foto: FC Strání

Klub z moravsko-slovenského pomezí si našel náhradu, ambiciózní tým přebírá Martin Onda, který paradoxně stojí za největšími úspěchy rivala z Uherského Brodu.

„Samozřejmě chápu, že to lidem z fotbalového prostředí přijde zvláštní a že 99,9 procent trenérů by po takové sezoně v klubu zůstala, my jsme však museli situaci řešit,“ vysvětluje manažer FC Strání Antonín Popelka.

Konec Stančíka vlastně zapříčinil avizovaný odchod hrajícího asistenta Častulína. „Roman trenérovi ve velké míře pomáhal se sportovní stránkou, náplní tréninků. Dlouho dopředu jsme věděli, že u nás končí, a tak jsme hledali vhodnou náhradu,“ líčí Popelka.

„Měli jsme vytipovaného jednoho slovenského trenéra, který by s Vladou vytvořil společný tandem. Týden před zveřejněním jsme ale získali informaci, že to neklapne,“ přidává.

Vzápětí padla i druhá varianta s koučem, který se Stančíkem působil v předcházejícím klubu.

„A jelikož třetí varianta nebyla žádná, rozhodl jsem se neztrácet čas a vzal osud do vlastních rukou. Tím, že na Slovensku nemám žádné kontakty, domluvili jsme se s trenérem Ondou, který byl na české straně naše první varianta,“ říká Popelka s tím, že pokud by si Stančík sehnal asistenta, k hledání nového kouče by vůbec nedošlo.

„V divizi je ale požadavků na trénování daleko víc a nemůžeme mít jenom jednoho trenéra,“ ví dobře.

Žádný Páník. Fotbalisty divizního Strání povede bývalý kouč Brodu Onda

Teď si asistenta musí sehnat nový hlavní kouč Martin Onda. „Bavíme se o různých variantách. Jeho jméno zveřejníme v blízké době,“ věří Popelka.

Jinak realizační tým FC Strání zůstává stejný.

Změn však dozná kádr. Kromě Častulína končí také Petr Horňák. Amatérský reprezentant se vrací zpět do rodných Bukovan. Na odchodu ze Strání jsou ještě další tři hráči.

„Nyní jednáme o náhradě. Pevně věřím, že se nám podaří poskládat konkurenceschopný tým, který bude hrát v divizi důstojnou roli,“ přeje si Popelka.

Nováček zahájí letní přípravu v pondělí 10. července. První zápas sehraje hned ve středu 12. července na hřišti týmu Lednické Rovne.

V dalších duelech se Strání utká s Luhačovicemi a Slováckem B. V jednání je soupeř na generálku, kterou klub řeší s ohledem na účast v MOL Cupu.

„Jinak celou přípravu odehrajeme kvůli rekonstrukci travnaté plochy venku,“ dodává Popelka.