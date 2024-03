ROZHOVOR/ Nejde o klasické derby dvou týmů ze stejného okresu či kraje, přesto bude na sobotní souboj fotbalistů Strání ve Bzenci upřena velká pozornost. Duel 18. kola divize E bude emotivní nejen kvůli trenérovi Vladimíru Bekerovi, který v zimní pauze opustil Slovan a zamířil ke konkurenci.

Šéf divizního Strání Antonín Popelka po utkání s Novým Jičínem. | Foto: Ladislav Janča, FC Strání

Nyní se se svým novým týmem představí na půdě bývalého klubu, vyzve někdejší svěřence. Bzenečtí se na lídra soutěže chystají, případnou výhru jistě věnují dědečkovi Petra Kasaly, jenž náhle zemřel při minulém nedohraném utkání v Holešově. I jemu bude patřit víkendový šlágr na Hodonínsku.

„Těším se na psychickou konfrontaci našich kluků ve specifickém zápase,“ říká šéf divizního lídra ze Strání Antonín Popelka.

Vnímáte, že půjde hlavně kvůli trenérovi Bekerovi o hodně emotivní a specifický zápas?

Díky okolnostem z letošní zimní pauzy se z víkendového utkání stala docela sledovaná událost. Trenér Beker nebude první ani poslední člověk ve fotbale, který si to bude muset rozdat se svým bývalým týmem. Z debat, jenž jsme vedli, je zřejmé, že měl s lidmi v Bzenci nadstandardní vztahy a velmi si jich váží. Náš tým je ve fázi, kdy krásně dozrává. Kluci už mají dost zkušeností na to, aby emoce posadili na druhou kolej a věnovali se pouze fotbalu.

Chápete některé reakce soupeře, který mu přesun na Zelničky doposud neodpustil?

Bylo by jednoduché napsat, že ne. Fotbal je pro lidi častokrát celoživotní vášeň, každý kopeme za svůj klub, za svoje barvy, takže negativní emoce v podobných situacích bohužel někdy přicházejí. Ve Strání je pro nás vždy priorita ta, co chce hráč, co chce trenér. Pokud chce být u nás, je u nás, pokud mu to u nás nedává význam, neděláme mu problémy s přesunem jinam. Snažíme se být přátelé i po změně barev.

Nemáte strach, že utkání nebude jenom o fotbale?

Pokud nebude jenom o fotbale, tak bych chtěl, aby bylo o skvělé atmosféře. Ve Bzenci je příjemné prostředí, skvělý trávník. Máme samozřejmě v hlavě kolující tamtamy, že máme počítat s popravou ze strany rozhodčích, že vše nebude jenom o fotbale. Předsednictví pana rozhodčího Drozdyho v divizním klubu a případné vazby na kolegy sudí jsou specifické, ale pro nás jsou tyto situace, kdy se nerozhoduje na hřišti, tabu. Jsme ti, kteří věří v čistý fotbal budoucnosti a proto do tohoto sportu investujeme svůj volný čas a energii.

Divizní fotbalový duel Holešova s Bzencem ukončila smrt fanouška

Bzenec jako náhradu přivedl známého kouče Páníka. Co říkáte na to, že takto zkušený kouč kývl na nabídku divizního celku?

Je to zajímavé, přítomnost pana Páníka jistě zvyšuje prestiž divize. V neděli nás poctil svou návštěvou na Zelničkách. Bylo cítit, že lidi tuto velkou osobnost vnímají. Těšíme se na konfrontaci.

Bzenec kvůli úmrtí dědečka kapitána Kasaly přímo při utkání nedohrál svůj minulý zápas v Holešově. Může se tato situace nějak podepsat na atmosféře nadcházejícího utkání, poznamená to výkon kapitána Slovanu?

Nedokážeme si představit, jak těžké to musí být pro Petra Kasalu a jeho rodinu. Zasáhlo to celé fotbalové okolí. Stejně těžké to musí být pro všechny kluky ze Bzence. Zápas to určitě ovlivní, mix emocí tam bude jako na horské dráze. I když jsme soupeři, tak přejeme všem, které to jakkoliv poznamenalo, hromadu pozitivní energie v následujících dnech a týdnech.

Vy jste první střetnutí výsledkově i herně zvládli. Jak jste viděl jarní premiéru proti Novému Jičínu?

Jarní premiéra je vždy plná očekávání. Soupeř z Nového Jičína nám nedal nic zadarmo. V zápase byla spousta momentů, která diváky bavila a to je pro nás to hlavní. Chceme nabídnout show.

Strání při premiéře kouče Bekera přehrálo Nový Jičín. Mužem zápasu byl Čaňo

Jak hodnotíte dosavadní práci kouče Bekera? Bude se Strání na jaře prezentovat jiným fotbalem?

Každý trenér na světě má svůj rukopis. Hledali jsme trenéra s ofenzivní prezentací, s rychlými kontry a to jsme našli. Mě osobně tento styl fotbalu velmi baví a těším se každý víkend na výkony našich kluků. Trenér do toho dává vše, se Stráním se sžil a to je pro nás důležité.

Ještě odbočím. Dostala se k vám informace, že fanoušci třetiligového Uherského Brodu při zápase se Slováckem B vulgárně uráželi nejen Maria Michalce, který v zimě přestoupil k vám, ale i váš klub?

Ano. Tento náš rybníček je velmi malý. Lidi ze Strání chodí na zápasy Brodu a opačně. Tyto informace jsme měli už v průběhu jejich zápasu. V kotelnících Brodu ještě koluje mladá horká krev, a tak se to i přes vulgarismy musí brát s rezervou. Oni dozrají. Jeden velký gentleman z řad sponzorů ČSK, který vnáší do klubu z královského města diplomacii, se nám zaručil, že se podobné situace již nebudou opakovat a toho si vážíme.

Vnímáte, že se vaše pozice mění, že ne všichni vám úspěch přejí?

Naše pozice je pořád stejná, jen se z krajských vod posunula i do divizních. S nálepkou neoblíbených rebelů z hor budeme dál bojovat a bavit naše fanoušky.