Konečně už nejsou poslední. Fotbalisté Strání se odpoutali od divizního dna, v neděli dopoledne přemohli Nové Sady 1:0 a posunuli se před krajské rivaly ze Slavičína a Holešova na dvanácté místo tabulky. Velmi cenné tři body domácímu týmu vystřelil v závěru prvního poločasu Filip Hruboš.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v 10. kole divize E přivítali Nové Sady. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Na stupnici od jedné do deseti to pro nás byla desítka. Nejtěžší možný zápas. V situaci, v jaké se momentálně nacházíme a měli jsme jenom pět bodů, tak jsme potkali jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Nové Sady minulý týden porazily vedoucí Kozlovice 4:1, takže jsme se celý týden snažili dobře nachystat, což se nám myslím povedlo. Za výkon i bojovnost je potřeba vyzdvihnout všechny kluky. Všichni se snažili, dali do toho maximum,“ těší předsedu klubu a taky dočasného hlavního trenéra Strání Antonína Popelku.