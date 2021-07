Druhá půle se po vlastním gólu hostů dohrávala spíše z povinnosti.

Nový trenér Strání Erik Laco si zápas užíval, byť soupeře vůbec neznal a navíc ještě nešlo o body. „Výsledek je krásný. Mě hlavně těší, že se kluci snažili plnit to, co jsme celý týden trénovali. Byl jsem velmi spokojený s tím, jak jsme se prezentovali. Hodně gólů padlo hlavně po naší odvedené práci,“ uvedl Laco.

Favorit neměl se soupeřem z nižší soutěže slitování. Divizní tým se na protivníka z krajského přeboru vrhl a po necelé půlhodině vedl už 5:0, což nikdo z diváků nečekal.

Kanonádu odpálil Dominik Hnilo, jenž je ve Strání na zkoušce ze Štítné nad Vláří. Šikovný osmnáctiletý mladík se pak trefil ještě jednou.

Také Filip Hruboš se v první půli blýskl dvěma góly. Hlavně druhý, chytrý lob přes špatně postaveného brankáře Janečku, stál za to. Z dálky se přesně k tyči trefil Leskovjan.

Pak byl chvíli klid. Domácímu týmu patřil i závěr první půle. Nejprve udeřil Jahoda, těsně před přestávkou proměnil penaltu Palík.

Strání mělo i famózní nástup do druhého poločasu, po vlastním gólu soupeře to vypadalo na dvouciferný výprask. Kanonáda však záhy ustála, divizní tým zvolnil a zápas v klidu dohrál.

„Možná to bylo v hlavách hráčů, které jsem i o přestávce nabádal k tomu, aby na to nemysleli, aby i za stavu 7:0 hráli jako kdyby to bylo bez branek. Chtěl jsem, aby pokračovali ve výkonu a šli za dalšími brankami. Za rozhodnutého stavu ale začali vymýšlet složité věci. Paradoxně jsme po přestávce byli organizovanější a ještě lépe jsme pracovali jako tým, ale chyběla nám kvalita vpředu,“ posteskl si Laco.

„Bylo to tím, že jsme měli dvacetiminutovku, ve které jsme hráli spíš tenis. Dávali jsme nesmyslné balony dopředu a sami sebe obírali o síly, které nám potom chyběly v útočné fázi,“ přidává.

Boršice, které dorazily na Zelničky bez pěti důležitých hráčů včetně navrátilce z Rakouska Kučery, zahrozily jenom v úvodu. Vyrovnávací branka ale kvůli ofsajdu neplatila, zbytek bylo v jejich podání baroko.

Hostující trenér Pavel Cigoš tak moc hezký dárek k jubilejním padesátým narozeninám, které slaví v sobotu, nedostal. „Jestliže ve 28. minutě prohráváte 0:5, není co řešit. Vstup do zápasu nám vůbec nevyšel. V úvodní čtvrthodině jsme byli nedisciplinovaní. Kluci k tomu přistoupili velmi ležérně, myšlenkami byli asi někde jinde. Doufám, že si z toho do dalších utkání něco vezmou, protože podobný zápas už se nemůže jenom tak opakovat,“ uvedl zklamaný boršický kouč.

Zatímco fotbalisté z krajského přeboru mají před startem nové sezony o čem přemýšlet, ve Strání vládne po třetí výhře v řadě pohoda.

„Mně se líbí, jak se do toho kluci vrhli. Těší mě, že mi naslouchají, chtějí se učit. Základy mají vynikající. Je to stále jenom o tom, abych jich ovlivňoval. Záleží už jenom na nich, zda mé myšlenky přenesou na hřiště,“ dodává Laco.

Jeho tým příští víkend čeká předkolo celostátního poháru, kdy doma vyzvou Břeclav. V divizní generálce pak vyzvou ambiciózní Hodonín.

Přípravný fotbal -

FC Strání – SK Boršice 8:0 (7:0)

Branky: 4. a 28. Hnilo, 7. a 22. Hruboš, 16. Leskovjan, 42. Jahoda, 45. Palík z penalty, 46. vlastní gól

Rozhodčí: Svoboda – Šimoník, Vlk.

Diváci: 100