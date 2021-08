Obrat herně lepších hostů brankami zařídili kapitán Výmola, jenž se trefil z penalty, a mladík Smilek.

„Po většinu utkání jsme byli aktivnějším a kombinačně lepším týmem, proto jsme vyhráli zaslouženě,“ uvedl hostující trenér Pavel Hajný.

Prvního triumfu v nové sezoně si vážil. „Jsme velice křehké mužstvo. Kluci jsou moc mladí, ale šikovní. Vidím, jak pracují na tréninku a co umějí, ale do zápasu to nejsou schopní přenést. Loňská sezona, která byla předčasně ukončená, nám vůbec nevyšla. Teď to pokračovalo. Doufám, že nám toto vítězství pomůže. Že si začnou více věřit, protože jejich sebedůvěra byla až doteď špatná,“ prohlásil.

Na Zelničkách zavládlo zklamání, řadě fanoušků nedělní oběd nemohl chutnat. Po pohledném středečním pohárovém střetnutí s Kroměříží přišla těžká šichta s Valašským Meziříčím. Domácí borci se zápasem protrápili, ve velkém vedru si vypracovali jen minimum šancí.

„Pokud chceme bodovat, musíme hlavně v domácím prostředí ukázat daleko víc. V sestavě máme velmi dobré hráče, ale v extra momentech kvalitu neukázali. Scházeli centry, střely i přesné přihrávky,“ láteřil kouč Strání Erik Laco.

„Bylo to jako na houpačce. Po dobrém momentu vždycky přišly dva špatné, a tak pořád dokola. Neměli jsme fázi, kdy bychom byli lepší než soupeř, kterého jsme ani jednou nezatlačili. Fanoušky jsme nedostali do varu. Až v závěru jsme si vytvořili nějaký umělý tlak, což bylo málo,“ ví Laco.

Zatímco někteří domácí příznivci fotbalisty omlouvali a porážku a matný výkon sváděli na únavu A náročný program, trenér Laco na vložené středeční pohárové utkání s Kroměříží nic nesváděl.

„Všechno jsou to jenom výmluvy,“ míní slovenský kouč. „Podmínky byly opravdu těžké, ale platily pro oba týmy. S tímto se musíme umět vypořádat,“ přidává.

Valaši začali ve Strání daleko lépe a v úvodní půlhodině několikrát zahrozili. Jonáš Vrána šel z boku sám na gólmana Čubíka, místo střely ale volil přihrávku, která nenašla adresáta. Po pohledné akci pak dorážel Veselý, brankář Strání ale dobře zasáhl a míč reflexivně vyrazil na roh. Po něm hlavičkoval stoper Švec.

Hosté si v první půli vypracovali ještě jednu šanci ke skórování. Po dlouhém nákopu gólmana Michuta a Výmolově hlavičce se za domácí obranou ocitl Veselý, ale Čubík znovu dobře zasáhl.

„Naše řešení finální fáze asi není náhoda, ale spíš neumění,“ poznamenal Hajný. „Měli jsme tam dobré příležitosti, ale špatně jsme je řešili,“ posteskl si.

Fotbalisté Strání, kterým scházeli Ondřej Čaňo s Palíkem, zdaleka tak nebezpeční jako soupeř nebyli, přesto šli těsně přes přestávkou do vedení.

Šanci Hruboše ještě pohotovým obranným zákrokem zmařil Vozák, ale chytrý lob Horňáka z hranice šestnáctky přes Michuta už se třepetal v síti.

„Pětadvacet minut jsme na hřišti dominovali. Domácí pak zahrozili po jednoduché akci. V ten moment se zvedli a po prohraném souboji nám dali na 1:0, což bylo nepříjemné,“ přiznal Hajný.

Jeho tým se ale o přestávce zvedl a výsledek dvěma trefami v rozmezí pěti minut otočil. Vyrovnání zařídil Výmola z penalty po evidentním faulu Leskovjana, obrat završil Smilek.

Valaši se za stavu 2:1 zatáhli, pozorně bránili a hrozili z brejků. Strání se tlačilo dopředu, ale většina akcí končila daleko od hostující branky. Nejblíže vyrovnání byl Hruboš, který po standardní situaci Spáčila hlavičkoval těsně vedle.

V nastaveném čase pak netrefil branku ani Leskovjan. I proto celek z Uherskohradišťska prohrál i druhý letošní divizní duel, Valašské Meziříčí naopak po postupu v MOL Cupu získalo první tři body.

Divize E, 3. kolo -

FC Strání – TJ Valašské Meziříčí 1:2 (1:0)

Branky: 44. Horňák – 51. Výmola z penalty, 56. Smilek

Rozhodčí: Gasnárek - Ehrenberger, Novák (Piňos)

Žluté karty: Silnica, Leskovjan, Sedláček – Kuběna, Urban

Diváci: 260

Strání: Čubík – Holík, Sedláček (60. V. Čaňo), Řihák, Leskovjan – Hnilo, Silnica, Horňák, Spáčil (79. Tóth), Pavluš (60. Kolaja) - Hruboš. Trenér: Laco.

Valašské Meziříčí: Michut – Vozák (57. Vašek), Švec, Kuběna, Kadla (85. Kiss Farkas) – J. Vrána, Žilinský, Smilek (87. Kelárek), Š. Vrána – Veselý (57. Urban), Výmola. Trenér: Hajný.