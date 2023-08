Tak dnes pod peřinu a kakao. Tak oznámilo vedení FC Strání fanouškům, že nedělní úvodní divizní duel nové sezony s Kozlovicemi byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen. Nováček čtvrté nejvyšší soutěže bude o náhradním termínu informovat.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) v předkole MOL Cupu přestříleli Břeclav 5:3. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Nový trenér Strání Martin Onda si tak bude muset na mistrovskou premiéru v novém klubu týden počkat. „Beru to tak, jak to je. Předpověď počasí naznačovala, že bude o víkendu hodně pršet, byť v sobotu to nevypadalo až tak hrozně. Bohužel od noci lije, hřiště je podmáčené, takže jsme se s Kozlovicemi v předstihu domluvili na odložení. Za mě je to rozhodně lepší, než kdyby k nám musel soupeř přijet a rozhodoval by rozhodčí,“ říká Onda.

Celek z Uherskohradišťska další zápas sehraje až za týden v Novém Jičíně, protože domácí pohárový duel s třetiligovými Rosicemi po dohodě se Slovanem přesunul až na středu 16. srpna.

„Pokusíme se soupeře potrápit, abychom ho před utkáním v Uherském Brodě trochu unavili,“ říká s úsměvem Onda.

Zda protočí sestavu a zátěž rozloží na všechny hráče, zatím neví. Dost naznačí mistrovský duel v Novém Jičíně.

Kádr Strání v týdnu rozšířil stoper Tomáš Dekleva. Dvaatřicetiletý obránce drtivou část kariéry strávil v třetiligových a divizních týmech. Hrával za Brumov, Hodonín, Valašské Meziříčí nebo Zlínsko, naposledy oblékal modré barvy Slavičína.

„V poháru s Břeclaví jsme inkasovali tři branky, vzadu to úplně nefungovalo. Potřebovali jsme přivést nějakého zkušeného hráče do zadních řad, aby to společně s gólmanem Nemravou vzadu odřídili a trochu to srovnali. Myslím, že Tomáš je dobrá volba, určitě nám pomůže,“ věří Onda.