Parádní finiš přinesl fotbalistům Strání další cennou výhru. Parta kouče Martina Ondy zvládl těžkou šichtu v Holešově. Na půdě krajského rivala ještě pět minut před koncem po trefě Mlčáka prohrávala 0:1, aby góly obránců Jahody a Kičina výsledek otočila na 2:1 a minimálně do neděle se vyhoupla do čela divize E!

Fotbalista Strání Filip Hruboš. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Radost z výhry je obrovská, dokráčeli jsme k ní obrovskou bojovností a odhodláním. Na druhé straně musím sportovně uznat, že Holešov si za svůj výkon

prohrát rozhodně nezasloužil,“ říká hostující kouč Martin Onda.

Celku z Uherskohradišťska v Holešově scházel nemocný Jurčeka a také Holík, jenž si plnil povinnosti při studiu trenérské licence. „Navíc někteří kluci nebyli úplně zdraví,“ přiznává.

Divize E, 8. kolo -

SFK ELKO HOLEŠOV – FC STRÁNÍ 1:2 (1:0)

Branky: 42. Mlčák – 86. Jahoda, 90. Kičin. Rozhodčí: Pavlas - Budovič, Páral (Volek). Diváci: 200.

Nejen kvůli tomu jelo Strání na Kroměřížsko s menšími obavami a respektem. „Holešov dvakrát za sebou prohrát, navíc jeho domácí výsledky předtím byly jednoznačné. Věděli jsme, že soupeř má hlavně vpředu velkou kvalitu, což se v zápase i potvrdilo,“ uvedl Onda.

„Na menším hřišti jsme odehráli velice těžké utkání. Herně nám to moc nešlo, těžko jsme se srovnávali s podmínkami. Holešov byl v první půli lepší a zaslouženě se dostal do vedení,“ přidává.

Skóre ve 42. minutě otevřel Mlčák. „Soupeř těžil z dlouhých míčů, ovšem v první půli na naši přesnou trefu po standardce reagoval jen jednou šancí. Byli jsme aktivnější,“ uvedl domácí kouč Alois Skácel.

Vsetín díky hattricku Zbranka skolil Nové Sady a poskočil na třetí pozici

Hosté si o přestávce připomínali zápas se Vsetínem, se kterým o poločase rovněž prohrávali 0:1 a výsledek před vlastním publikem otočili.

„Sice jsme se o něco zlepšili, ale pořád to směrem dopředu nebylo od nás ideální. Vypracovali jsme si jedinou šanci, kdežto Holešov měl hned tři možnosti, kdy nám mohl odskočit na 2:0 a v tu chvíli by to pro nás bylo špatné,“ ví dobře Onda.

Strání ale po změně stran přeskupilo řady a i díky střídání výsledek otočilo.

Vyrovnání zařídil v 85. minutě Jahoda, obrat završil stoper Kičin.

„Nyní to hodně mrzí, protože na rozdíl od zápasu v Holicích byl náš výkon daleko lepší. V závěru jsme se ale asi zbytečně moc zatáhli a pykali,“ smutní Skácel.

O to více, když jeho svěřenci, které před zápasem posílil mezi tyčemi Erik Schönwälder z Bystřice pod Hostýnem a v útoku Michal Guzik z Hodonína, byli dlouho herně lepší a i po změně stran měli navrch.

„Byli jsme aktivnější, velká škoda zahozených šancí Kováře a Pospíšilíka, to nás asi pak potrestalo. Dvě standardky, dlouhé auty a naše zaváhání nám vzaly body v nastavení. I přesto musím tým až na posledních osm minut pochválit. Pokud tak budeme pokračovat, výsledky přijdou,“ je přesvědčený Skácel.

Oba týmy mají před sebou dohrávku. Holešov už ve středu hraje ve Vsetíně, Strání ve čtvrtek doma vyzve Kozlovice.