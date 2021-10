Čas, který dříve obětoval milovanému sportu, chce nyní věnovat rodině. „V době pandemie koronaviru, kdy byl výpadek fotbalu, jsem veškerý čas trávil s nejbližšími. Už jsem si na to zvykl, že se mi znovu nechtělo vstupovat do toho koloběhu,“ vysvětluje Gardian, jenž žije v Moravském Lieskovém a pracuje v jedné strojírenské firmě v Novém Městě nad Váhom.

Po konci trenérů Laca a Machaly u prvního týmu vypomáhá předsedovi klubu a kamarádovi Antonínu Popelkovi coby asistent. Součástí realizačního týmu ale chce být jen do konce podzimu. „Trénování mě vůbec neláká,“ tvrdí s úsměvem. „Ale určitě ve Strání zůstanu jako jeho dvanáctý hráč,“ má jasno.

„Myslím, že za ty roky se ve Strání dost věcí změnilo. Klub přitahuje stále víc kvalitních fotbalistů. Jsou tam nové kabiny, buduje se sportovní hala a pracuje se tu s mládeží, což je úžasný předpoklad k tomu, aby to se oddíl posunul ještě dopředu,“ uvedl.

Na Zelničkách se za posledních osm let vystřídala spousta hráčů i trenérů, jenom Gardian a pár dalších srdcařů zůstali věrní žlutočerným barvám.

„Všechny sezony byly něčím výjimečné. Nejvíc mám ale v paměti hned ten první postupový ročník, to se totiž slavilo nejdéle,“ vybavuje si s úsměvem.

Gardian pak ve Strání slavil i postup do krajského přeboru a divize. Celkem v jeho dresu odehrál 236 soutěžních zápasů, ve kterých vstřelil 21 branek. Poslední utkání absolvoval loni v říjnu proti Vsetínu.

„Strání je moje srdcovka,“ přiznává. „Když mě v roce 2013 Jožko Koritina společně s Tonym (Antonín Popelka - pozn. red.) a Šebom (Zdeněk Šebesta – pozn. red.) oslovili, věděl jsem jenom, že chtějí postoupit. Nabídku jsem přijal na sezonu. Vůbec jsem si nemyslel, že tu vydržím až do konce kariéry,“ říká s úsměvem.

Na Zelničkách odvedl spoustu práce, tým ze Slovácka vytáhl z I. B třídy až do divize.

Gardian se nesmazatelně zapsal do historie Strání, stal se klubovou legendou. Odchovanec Trenčína před příchodem na Moravu působil dlouho Novém Meste nad Váhom a Nové Vsi nás Váhom, ale nikde nedosáhl takových úspěchů jako v obci s třemi a půl tisíci obyvateli.

Dostalo se mu pocty, co žádnému jinému hráči před ním. Fotbalista Jaroslav Gardian před posledním domácím divizním zápasem Strání s Novými Sady sestoupil před diváky, dočkal se zaslouženého potlesku. Vedení klubu z moravsko-slovenského pomezí se s bývalým kapitánem a dlouholetou oporou oficiálně rozloučilo, předalo mu zarámovaný dres, skleněnou vázu i další dárky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.