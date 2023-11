Nadšení fanoušci mu zatleskali, on k nim promluvil, poděkoval za podporu, čtyřměsíční spolupráci. Trenér Martin Onda se ale se Zelničkami neloučil pouze řečmi, ale i výhrou nad Skašticemi 2:0, kterou dvěma góly zařídil kanonýr Luboš Miklovič.

Fotbalisté Strání zdolali Skaštice 2:0 | Video: Libor Kopl

Fotbalisté Strání se díky závěrečnému domácímu triumfu nad krajským rivalem v předstihu stali podzimními králi divize E, slaví titul půlmistra.

„Je to nádhera, vynikající. Je to něco, o čem jsme tady v koutku duše snili, když jsme před čtyřmi měsíci začínali. Tehdy bychom brali i čtvrté nebo páté místo. Hlavní je, že dáváme branky, hrajeme atraktivní fotbal a lidi to baví," prohlásil Martin Onda.

Třiapadesátiletý kouč už v sobotu vedl druholigovou Kroměříž proti Zbrojovce Brno (0:3), v neděli ale ještě podle dohody vypomohl Strání, kde si zvedl náladu po neúspěšné premiéře na lavičce Hanácké Slavie.

Divize E, 14. kolo -

FC STRÁNÍ - TJ SKAŠTICE 2:0 (2:0)

Branky: 56 a 71. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Cieslar – Dorotík, Štipčák (Březáček). Diváci: 327.

„Je to úžasná práce. Těžko se od toho odchází, ale Kroměříž hraje profesionální soutěž, jiná volba ani nebyla," říká Onda.

To, že o víkendu vedl různé týmy ve dvou soutěžích, zaujalo i soupeře, který měl v sestavě zase Lukáše Motala.

Nový asistent trenéra prvoligového Zlína si vychutnal triumf v Pardubicích, v neděli už pomáhal skaštické defenzivě čelit útokům Strání.

„Pro nás to bylo téma. S kluky jsme se o tom bavili," přiznává kouč Skaštic Roman Číhal.

„Lukáš Motal působil v Kroměříži, odtud máme i některé kluky. Já osobně to na úplně jiné úrovni zažívám v Martinicích, kde hraji. Moc často se to nevidí. Za mě to ani není ideální," přidal svůj pohled.

Útočník Strání Luboš Miklovič po utkání se Skašticemi

Zdroj: Libor Kopl

„Za mě to není nic proti ničemu, protože zápasy nekolidují, navíc hned po utkání se vrhnu do hlavního pracovního poměru," tvrdí Onda.

Také Skaštice poznaly sílu aktuálního lídra divizní skupiny. I když skoro hodinu držely favorita zkrátka, po zaváhání jinak spolehlivého brankáře Vrby inkasovaly a duel ztratily.

„Strání je sice nováček, ale v sestavě má výrazné individuality. I když se jim třeba herně tolik nedaří, jsou schopní soupeře ubít, proto taky vyhrávají. Za mě zaslouženě vedou divizi," uvedl Číhal.

Celek z Uherskohradišťska na velmi těžkém terénu sázel na standardní situace a dlouhé auty stopera Deklevy, góly po nich ale tentokrát nedal.

„Sparťané do novin říkají, že auty jsou jejich silná zbraň. Jsem rád, že to po nás přebrali," vtipkoval Onda.

Brankář Skaštic Marek Vrba po utkání ve Strání

Zdroj: Libor Kopl

Hosté ze Skaštic byli na soupeře dobře nachystaní. Většinu centrů, nákopů a autů s přehledem odvrátili.

„Věděli jsme, do čeho jdeme, že soupeř bude hrát jednoduchý fotbal, míst spoustu standardek, které je těžké bránit, protože domácí na ně mají vhodné somatotypy hráčů," říká Číhal.

Svěřence hlavně za výkon v prvním poločase oprávněně chválil. „Kluci dodrželi všechny pokyny. Chtěli jsme hrát víc fotbal, ale terén to neumožňoval," uvedl.

„Možná jim ten terén vyhovoval o něco víc než nám. Těžko říct," přidal Onda.

Jeho tým se proti krajskému rivalovi pořádně nadřel. „I když jsou Skaštice z nějakého důvodu v tabulce dole, vůbec nemají špatný tým. Byly zdatným soupeřem," oceňuje domácí kouč.

Úvodní část moc šancí přinesla. Jako první zahrozil v 11. minutě Miklovič, ale z nadějné pozice mířil těsně vedle, Na druhé straně se při hlavičce Lukáše Motala vyznamenal gólman Nemrava. Po dalším rohu zakončoval stoper Glozyga, obránce Strání ale míč odvrátil do bezpečí.

Na konci první půle ještě zahrozil Miklovič, hostující brankář ale spoluhráče podržel. Na druhé straně měl slibnou příležitost Gojš, ale ani on neuspěl.

„Klukům vždycky říkám, že první poločas je taktická hra. Po změně stran už docházejí síly, otevřou se prostory a hra je úplně jiná. Nám se i tentokrát podařilo využít více místa, vstřelit branky," uvedl Onda.

Glosa Libora Kopla: Onda může po sezoně slavit záchranu i postup. Zvládne to?

Klíčová chvíle přišla v 56. minutě. Skaštický brankář Vrba neudržel míč po centru Michalce a pohotový Miklovič je zblízka uklidil do sítě.

„Nedá se mu to vyčítat, protože balon byl mokrý, mastný. Navíc toho předtím i potom pochytal spousty," zastal se smutného gólmana trenér Číhal.

Skaštice mohly vzápětí skóre vyrovnat, Glozyga ale mířil po standardní situaci hlavou jen do tyče. Ještě za bezbrankového stavu pálil Frýdl vedle.

Strání ale bylo po změně stran daleko nebezpečnější. Miklovič pálil po úniku těsně vedle, další šanci slovenského forvarda zmařil na brankové čáře Lukáš Motal. Další tutovku zazdil Jahoda.

Lídra soutěže definitivně uklidnil Miklovič, který po brejku upravil na konečných 2:0 a svůj střelecký účet rozšířil na devatenáct branek.

„Byl to boj, který rozhodly vstřelené branky a ty jsme na rozdíl od soupeře dali," trefně shrnul zápas Onda.

Se Stráním se definitivně rozloučí za týden v rodných Otrokovicích zápasem proti Baťovu. Skaštice na závěr podzimu hostí Šternberk.