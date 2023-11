Je jedno, zda jsou poslední, nebo první, stejně neustále mění trenéry, shánějí nového kouče. Fotbalisté Strání se na konci nadmíru vydařené podzimní části ocitli v prekérní situaci. Úspěšný kormidelník Martin Onda, který na Zelničky dorazil letos v létě a celek z Uherskohradišťska vytáhl na první místo divize E, se po čtyřech měsících s hráči i fanoušky loučí.

Prezident FC Strání Antonín Popelka shání nového kouče. | Foto: Deník/Libor Kopl

Třiapadesátiletý Onda kývl totiž na nabídku druholigové Kroměříže. Ještě před koncem první poloviny sezony zamířil do vyšší soutěže, poprvé si vyzkouší angažmá v profesionálním fotbale.

„Po posledních letech, kdy jsme každého půl roku řešili trenéra, jsme počítali s tím, že trenér Onda u nás stejně jako třeba v Uherském Brodě zůstane delší dobu. Kluci v kabině z toho byli smutní, v šoku, každý z nás to ale trenérovi přeje. Nebereme to negativně," tvrdí prezident FC Strání Antonín Popelka mladší.

„Víme, že kouč si u nás i díky účasti v MOL Cupu udělal dobré jméno. Navíc miluje výzvy, rád jde na hranu. Profesionální licenci si dělal právě kvůli tomu, aby mohl trénovat takové týmy. Když přišla nabídka z druhé ligy, nemohl ji odmítnout, což samozřejmě respektujeme," prohlásil Popelka.

Šéfovi klubu z moravsko-slovenského pomezí se den před zápasem ve Slavičíně ozval předseda Kroměříže Martin Bsonek, který jej informoval o zájmu Hanácké Slavie o kouče Strání.

„V sobotu docela pozdě večer mi volal někdo z neznámého čísla, tak jsem to vzal. Byl to pan Bsonek, který mě uvedl do situace. Bylo to od něj velmi gentlemanské gesto. Na druhé straně my už máme z Kroměříže noční můru, protože doteď nás čtyřikrát vyřadila v celostátním poháru a teď se to ještě umocnilo odchodem trenéra," říká s úsměvem Popelka.

Kroměříž našla náhradu za trenéra Červenku. Ze Strání přichází kouč Onda

Celek z Uherskohradišťska i tak má s krajským rivalem dál dobré vztahy. „Ke Kroměříži jsme vždycky vzhlíželi. V regionu jsou třetím nejúspěšnějším klubem, dlouhodobě tam dělají fotbal dobře," oceňuje.

Také na Zelničkách to ale nyní funguje skvěle a činovníci ze Strání chtějí v rozdělané práci dál pokračovat.

Nyní mají "Drtičům z hor" přibyly starosti na víc. Vedení předního divizního klubu okamžitě začalo s hledáním nového trenéra, vhodného nástupce.

I když jmen padlo hned několik a dokonce se mluvilo i o Pavlu Vrbovi, bývalý kouč Plzně, Sparty či české fotbalové reprezentace nabídku zřejmě nedostane.

„Nyní se nám ale hledá daleko lépe než poslední roky. Adresa na Zelničkách začíná být pro hráče i trenéry zajímavější. Máme výsledky, klub funguje," všímá si Popelka.

Strání hledá ambiciózního kouče se zkušenostmi, který naváže na práci předchůdce Ondy. „Bude muset navázat i na jeho styl, protože podle dnes už bývalého trenéra jsme vybírali typologicky vhodné hráče. Nemůžeme se teďka odklonit a prezentovat se úplně jiným pojetím hry," upozorňuje Popelka.

Představitelé Strání sice zkoumají také trh na sousedním Slovensku, přednost ale zřejmě dostane český odborník. „Proti Slovákům nemáme žádnou zášť, ale poslední statistiky hovoří jasně," uvedl.

Fotbalisté Strání uspěli ve Slavičíně a divizi vedou už o čtyři body

Šéf divizního lídra ale nechce s hledáním kouče otálet, nechávat tio na zimní pauzu.

„Byli bychom rádi, kdybychom jej sehnali co nejdříve, aby se třeba přišel podívat na nějaký zápas. Navíc máme v plánu trénovat i po skončení podzimní části," vysvětluje.

Ať dopadnou námluvy jakkoliv, při závěrečných dvou podzimních duelech se Skašticemi a na Baťově ještě vypomůže trenér Onda, který se tak dohodl v Kroměříží.

Zápasy totiž časově nekolidují, bývalý hráč Zlína bude přítomen na všech utkáních.

V týdnu budou mužstvo chytat Popelka s bývalým kapitánem Jaroslavem Gardianem.

„Zase jsme vytvořili skupinu Blanických rytířů a žhavíme telefony. Manželkám jsme zase oznámili, že nyní budeme méně doma a více na Zelničkách, v této situaci to ale bereme tak nějak automaticky," líčí s úsměvem dlouholetá opora a někdejší špičkový gólman, který byl součástí realizačního týmu i pod loučícím se koučem Ondou.

„Jsem takový mentor. Klukům se snažím pomoct, dobře je připravit na zápas, i když jádro mužstva je docela zkušené a vím, že by to zvládli i sami, ale chceme držet pospolu a podzim dohrát co nejlépe," dodává Popelka.