Hostující trenér Erik Laco mužstvo i přes krutý výsledek chválil. „Můžeme být na kluky hrdí,“ prohlásil. „V Kozlovicích jsme podali náš nejlepší výkon sezony, přesto body zase nemáme a nikomu, kdo zápas neviděl, to nevysvětlíme. Opravdu na hřišti nebylo poznat, kdo je první a kdo poslední tým tabulky,“ tvrdí slovenský kouč.

„Hráči pro osobnostní růst i celý klub udělali obrovsky moc. Pokud to takto bude pokračovat dál, těším se na to, až to konečně zlomíme a vyhrajeme,“ přidal odhodlaně.

Celek z Uherskohradišťska měl výborný vstup do zápasu, soupeře v úvodu střetnutí přehrával. „Kluci byli na začátku sebevědomí, byli dobří na balonu, taky si vypracovali jedni příležitost, kterou domácí brankář vyrazil na roh,“ líčí Laco.

Kozlovice nepříjemnou chvíli přečkaly a z druhé akce udeřily. Po centru ze strany se prosadil dorážející obránce Kadlec, jenž přišel do týmu v týdnu na hostování z Prostějova.

Domácím vedoucí branka pomohla. „Za stavu 1:0 byli lepší, měli větší drajv. My jsme byli nepřesní, dělali chyby. Nebylo to ideální, ale ani úplně špatné. Vytvářeli jsme si příležitosti, střely i standardky, ale do přestávky už jsme šanci ke skórování neměli,“ uznal Laco.

Naopak Kozlovice ve 36. minutě proměnily přísně nařízenou penaltu a bylo to 2:0.

„Soupeř měl hlavně vpředu velkou kvalitu. Domácí útočníci podrželi balon, doplňovali je rychlé kraje. Klíčová ale byla jejich efektivita. Hlavně díky ní jsou první,“ myslí si kouč Strání.

Hosté to však nevzdávali. O přestávce věřili, že by výsledek mohli otočit. „Kluci sami cítili, že na to mají,“ uvedl Laco.

Podle něj se většina druhého poločasu odehrála na polovině Kozlovic. Hosté až do 75. minutě měli navrch, žádnou šanci ale neproměnili. V zakončení selhali Hruboš, Spáčil, Horňák i střídající jahoda.

„V tu dobu se zápas lámal. Pokud bychom dali gól a snížili, zápas bychom otočili,“ je přesvědčený. „Byli jsme výborní ve středu pole. Měli centry, šance. Po ztrátě jsme si míče brali zpět. Dlouho jsme domácím nedovolili přejít naši polovinu,“ říká.

Divizní lídr ale neinkasoval a v závěru soupeři zasadil další dvě rány. Na 3:0 upravil Kaďorek, vzápětí se trefil ještě Skopal. „Herně jsme se soupeři vyrovnali, místy byli i lepší. K výkonu mužstva nemám výhrady, bohužel koncovka je špatná,“ povzdechl si Laco.

Jeho tým se pokusí odrazit od divizního dna proti Hranicím. Zápas se na Zelničkách hraje v sobotu odpoledne.

Divize E, 6. kolo -

FK Kozlovice – FC Strání 4:0 (2:0)

Branky: 15. Kadlec, 36. Nekuda z penalty, 79. Kaďorek, 84. Skopal

Rozhodčí: Laštuvka - Svoboda, Hovorka (Černý)

Žluté karty: Kozák, Nekuda, Skopal – Spáčil, Palík, Horňák, Silnica, Leskovjan

Diváci: 305

Strání: Pjajko – Holík, Řihák, Bartošek (66. Hnilo), Leskovjan – Silnica, Horňák, Spáčil, Tóth (46. Jahoda), Palík (62. O. Čaňo) - Hruboš. Trenér: Laco.