Fotbalový trávník vyměnil za venkovní workoutové hřiště, balon za fitness zařízení, kolektiv za individuální trénink. Obránce divizního Strání Dominik Jahoda, který prošel Slováckem, se dal na posilování. Při lockdownu se věnuje hlavně sám sobě.

Dominik Jahoda nyní hraje divizi za Strání. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Cvičím něco málo přes pět let. Začal jsem asi v šestnácti. Bylo to nepravidelně, s kamarádem jsme začali chodit tak dvakrát do týdne vždy před fotbalovým tréninkem,“ líčí mladý sportovec.