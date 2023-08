Trefa slovenského kanonýra Luboše Mikloviče z 87. minuty rozhodla středeční pohárovou bitvu na Zelničkách, kde fotbalisté divizního Strání přemohli třetiligové Rosice 1:0 a v MOL Cupu postoupili do druhého kola. Svěřenci trenéra Martina Ondy podruhé za sebou neinkasovali a těší se na souboj s druholigovou Kroměříží.

Fotbalisté divizního Strání (žluté dresy) v 1. kole MOL Cupu vyzvali na Zelničkách třetiligové Rosice. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hanácká Slavia ale uspěla v Bohunicích až po prodloužení. Souboj krajských rivalů je na programu ve středu 30. srpna.

„Jsem rád, že se potkáme s Kroměříží, kde mám spoustu kamarádů i bývalých svěřenců. Bude to zajímavá konfrontace. Těšíme se na to,“ uvedl trenér Strání Martin Onda.

Divizní nováček si triumf nad Rosicemi a postup v celostátním poháru náležitě vychutnával. Miklovič po vstřelené v brance strhl z těla dres a upaloval mezi nadšené fanoušky, kteří triumf rádi zapili.

Na Zelničkách až do noci teklo pivo, poroučeli se štamprle. I hráči se na stadionu rádi zdrželi, povedený duel rozebrali.

„Klobouk dolů před kluky, kteří hlavně z hlediska nasazení a bojovnosti podali heroický výkon. Patří jim obrovský dík za to, jak to zvládli. Na naší straně panuje absolutní spokojenost,“ prohlásil Onda.

Zkušený kouč mužstvo na Rosice skvěle nachystal. Náramně se mu hodily zkušenosti z působení ve třetí lize, kde se proti Slovanu několikrát postavil jako soupeř.

„Rosice znám, vím jak hrají. Nedostávají moc gólů, ale taky jich moc nestřílí. Vyrovnané zápasy umí zvládat, díky tomu loni byly na špici MSFL,“ vyzdvihuje.

Podle Ondy se ale ve středu do puntíku naplnil scénář, s jakým celek z Uherskohradišťska do poháru šel. „S kluky jsme si řekli, jak chceme hrát. Věděli jsme, co na soupeře platí. Začali jsme zezadu, nechali Rosice kombinovat, což jim není úplně vlastní, protože je to spíše soubojový tým. Sice si po akcích ze stran něco vytvořili, ale největší šance první půle jsme měli my,“ připomíná.

Ve 34. minutě po chybě v hostující rozehrávce uháněl Miklovič sám na gólmana Drobka, ve vyložené pozici ale střílel zbrkle vedle. Těsně před přestávkou slovenský forvard prošel až do šestnáctky soupeře, prudkou zpětnou přihrávkou našel nepokrytého Spáčila, domácí kapitán ale mířil nad.

Rosice zahrozily jen jednou, s ránou Goje si však spolehlivý Nemrava poradil.

I druhá půle byla vyrovnaná, bez nějakých extra šancí. „Střed hřiště se ale uvolnil, hrálo se nahoru dolů. V závěru to bylo vabank. Soupeř to chtěl zlomit, ale zvládli jsme to my,“ radoval se Onda.

Favorizovaní hosté u hranic se Slovenskem zklamali. I když v poli měli herně navrch a soupeře ve druhé půli zmáčkli, z územní převahy vytěžili jen standardní situace a rohové kopy. „Soupeř jich kopal patnáct a to že nám nedá branku, zřejmě svědčí něco o tom, že standardky bráníme dobře,“ uvedl Onda.

Rosičtí se k pořádnému zakončení dostali jen dvakrát, ale šanci střídajícího Kulíka zmařil gólman Nemrava a hlavička Přerovského šla v nastaveném čase těsně vedle.

„Zklamání je hodně velké. Jsme rozčarovaní, ale ani ne tak z vyřazení, jako spíše z výkonu,“ přiznává asistent trenéra Slovanu Rosice a klubová legenda Petr Malata.

Právě takový bombarďák účastníkovi MSFL ve Strání chyběl. „Nyní jsme v takové fázi, že hrajeme jenom po vápno a nedokážeme dát gól. Soupeři nás pak ke konci vždycky potrestají,“ povzdechl si.

Trenér Čuhel dal v poháru šanci spíše hráčům z lavičky, kteří ale svoji šanci nevyužili. „Mohli se o to porvat, ale příště musí hrát lépe. Nebylo to dobré,“ ví nejen Malata.

Bývalý kanonýr ale z konce v MOL Cupu tragédii nedělá. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale pohár je u nás až na druhé koleji, soustředíme se na MSFL,“ přiznává.

Fotbalisté Strání nyní musí rychle přepnout do divizního módu, už v neděli doma hostí Bzenec.

„Pro nás to nebude jednoduché, ale jinak to nejde,“ říká Onda. „Sice jsme mohli pohárové utkání odchodit, ale jiné hráče jsme postavit nemohli, protože na lavičce jsme měli jenom jednoho, co byl v Novém Jičíně. Na rozdíl od soupeře jsme střídali pouze jednou a podruhé až v nastavení,“ připomíná. „I kdybychom chtěli, tak jsme pohár nemohli ošulit. Museli jsme hrát naplno, ale zase to pro nás byla super příprava na Bzenec,“ dodal Onda.

MOL Cup, 1. kolo -

FC STRÁNÍ – FC SLOVAN ROSICE 1:0 (0:0)

Branka: 87. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Šimoník – Slováček, Dobiáš (Vacula). Žluté karty: Dekleva, Nomilner, Miklovič, Hruboš – Kršák, Přerovský, Kotásek. Diváci: 497.

Strání: Nemrava – Holík, Čaňo, Dekleva, Kičin, Nomilner (90.+3. Gardian) – Michalec, Řihák, Hruboš, Spáčil (63. Jahoda) - Miklovič. Trenér: Onda.

Rosice: Drobek – Kršák, Buchta, Novák (60. Kulík), Přerovský, Dobrovodský (82. Sedláček), Kotásek (68. Praks), Goj, Novotný, Matula (60. Koláčný), Kozel (68. Němeček). Trenér: Čuhel.