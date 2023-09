Potvrdili výborný vstup do sezony, v souboji nováčků si připsali jednoznačnou výhru. Fotbalisté Strání v 6. kole divize E díky hattricku slovenského kanonýra Ľuboše Mikloviče přehráli domácí Kostelec na Hané 3:0 a v neúplné tabulce se posunuli na první místo.

Útočník Ľuboš Miklovič se v divizi E blýskl hattrickem do sítě Kostelce na Hané. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Výsledek odpovídá rozdělení sil na hřišti. I když jsme po celých devadesát minut neudrželi náš standard a místy nehráli to, co chceme hrát, celkově jsme byli lepší, nebezpečnější a vyhráli zcela zaslouženě,“ uvedl spokojený trenér FC Strání Martin Onda.

Divize E, 6. kolo -

FC KOSTELEC NA HANÉ – FC STRÁNÍ 0:3 (0:2)

Branky: 43., 45. a 62. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Vařacha – Cieslar, Petr (Langhammer). Diváci: 235.

Celek z Uherskohradišťska těžkou venkovní šichtu zvládl skvěle, přitom na Hanou odjížděl s obavami a respektem. „Měli jsme to složité v tom, že nás domácí trošku zaskočili tím, že od začátku střetnutí hráli pasivně a my jen složitě hledali cesty k soupeřově bráně. Opravdu se pětadvacet minut nedalo kudy projít,“ líčí Onda.

Jeho tým překonal důsledný obranný val až těsně před přestávkou. Hosté šli do vedení po precizně nacvičené akci. „Bylo to přesně podle šablony, kterou jsem klukům maloval na tréninku. Jsem rád, že to přenesli i do zápasu a takto to vyšlo,“ pochvaloval si.

Skóre otevřel Miklovič, který vzápětí po dlouhém autu přidal druhý gól a Strání šlo do šatny s vedením 2:0. „Ráz utkání určily branky na konci první půle,“ míní Onda.

Hosté sice po změně kontrolovali hru i výsledek, ale několikrát se nechali zmáčknout a nebýt brankáře Nemravy, mohl Šternberk duel několikrát zdramatizovat.

„Ve druhé půli byly pasáže, ve kterých se soupeř nadechl. To jsme mu ale sami umožnili svým laxním přístupem,“ uvedl Onda.

„Otěže zápasu jsme drželi pevně v rukou, ale když jsme je povolili, domácí vždycky něco předvedli. Měli i šance, vytvořili si dobré příležitosti, ale v zakončení si neuměli poradit,“ přidává.

Vsetín odčinil porážku ve Strání, duel se Šternberkem rozhodl Stuchlík

Po hodině hry pak útočník Miklovič zkompletoval hattrick a bylo hotovo. Hosté utkání zvládli i bez stopera Deklevy, kterého trenér Onda raději pošetřil. „Má nějaké drobné zranění, takže jsme vsadili na jiné borce,“ vysvětlil.

Kouč Strání po sobotním utkání nechválil pouze svěřence, ale i trojici rozhodčích v čele s hlavním sudím Vařechou. „Vůbec jsme nevěděli, že zápas někdo píská. Sudí podal neskutečně profesionální výkon“ prohlásil Onda.

„Když se kdokoliv podívá na záznam z utkání, uvidí, že se nikdo nehádal, nic neřešil. Pro mě byl výkon rozhodčího opravdu velmi potěšující, dlouho nás nikdo takto nepískal. My ani soupeř neměl důvod cokoliv komentovat, všechno bylo v naprostém pořádku,“ těší Ondu.

Jeho tým nyní čeká domácí zápas s Všechovicemi. Na Zelničkách se hraje v sobotu od 15.30.